В ДТП с маршруткой в Петербурге погиб человек

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошла крупная авария с участием маршрутного такси и трех легковых автомобилей. Один человек погиб.

Как сообщают в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП случилось сегодня в 11.15 возле дома на проспекте Стачек, 182. Автомобиль Audi по какой-то причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным такси и автомобилем Citroen. От удара маршрутка врезалась в еще одну легковую машину - двигавшийся в попутном направлении Chevrolet.

В результате аварии 61-летний водитель Audi скончался на месте. 86-летняя пассажирка Citroen госпитализирована с тяжелыми травмами. Водитель и четверо пассажиров маршрутки получили травмы средней тяжести.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.