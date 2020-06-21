С 21 июня в Краснодарском крае снят карантин по коронавирусу. С каждым днем количество туристов прибавляется: с 1 июня начали открываться санатории, постепенно возобновляют работу все объекты размещения. А с 1 июля на Кубани, носящей звание главной детской здравницы страны, откроются детские лагеря. В регионе их 124, большинство расположено на черноморском и азовском побережьях. Но пока сюда смогут приехать только местные дети. Как в детских здравницах готовятся к долгожданному летнему сезону и когда на море смогут отдохнуть ребята из других российских регионов, выясняла корреспондент "РГ".

- К открытию мы готовимся уже давно, - рассказал Александр Джеус, директор Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок", расположенного на берегу Черного моря в 45 километрах от Туапсе. - Ремонт сделан. Запас дезинфицирующих средств сформирован, инструкции по действиям в случае обнаружения коронавируса получены. Со своими сотрудниками мы уже неоднократно проводили учения.

Из-за действующих ограничений в "Орленке" пришлось полностью изменить образовательную программу, в частности исключить массовые мероприятия. Пока можно будет собираться только малыми группами, а гостей принимать онлайн. И это несмотря на то, что первая летняя смена станет юбилейной - 12 июля знаменитому "Орленку" исполнится 60 лет.

- Если раньше у нас в отряде было 30 человек, то теперь 15, - продолжил Александр Джеус. - И каждый специалист будет работать только с определенным лагерем. Предстоящая смена продлится две недели вместо привычного 21 дня. К нам приедут 1768 кубанских детей, хотя обычно принимаем по 3,5 тысячи. Мы готовимся к тому, чтобы в следующую, восьмую смену, ранее заявленную с 17-18 июля по 6-7 августа, принять ребят и из других регионов. Очень надеемся, что сможем встретить всех желающих.

А в анапском Всероссийском детском центре "Смена" нынешним летом полностью меняется система приема. Если раньше заезд и выезд длились по два дня, то теперь это будет происходить сразу по прибытии. И кроме привычной санаторно-курортной карты потребуется справка о чистом эпидокружении. Документ с отрицательным тестом на коронавирус не нужен.

Когда же детские лагеря смогут посетить ребята из других регионов? В поиске ответа на этот вопрос минкурортов и минсоцразвития региона кивали на Роспотребнадзор, в пресс-службе которого переадресовали в оперативный штаб Кубани.

Первая летняя смена станет в "Орленке" юбилейной - 12 июля знаменитому детскому лагерю исполнится 60 лет

- Пока ждем, - ответили там. - Из последнего - постановление губернатора N 354 от 18 июня, согласно которому вместо карантина вводится режим повышенной готовности до 6 июля. Вот от него и отталкиваемся. Что будет потом, станет ясно ближе к этой дате - ждем новое постановление главы региона или распоряжение Роспотребнадзора.