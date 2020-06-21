- К открытию мы готовимся уже давно, - рассказал Александр Джеус, директор Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок", расположенного на берегу Черного моря в 45 километрах от Туапсе. - Ремонт сделан. Запас дезинфицирующих средств сформирован, инструкции по действиям в случае обнаружения коронавируса получены. Со своими сотрудниками мы уже неоднократно проводили учения.
Из-за действующих ограничений в "Орленке" пришлось полностью изменить образовательную программу, в частности исключить массовые мероприятия. Пока можно будет собираться только малыми группами, а гостей принимать онлайн. И это несмотря на то, что первая летняя смена станет юбилейной - 12 июля знаменитому "Орленку" исполнится 60 лет.
- Если раньше у нас в отряде было 30 человек, то теперь 15, - продолжил Александр Джеус. - И каждый специалист будет работать только с определенным лагерем. Предстоящая смена продлится две недели вместо привычного 21 дня. К нам приедут 1768 кубанских детей, хотя обычно принимаем по 3,5 тысячи. Мы готовимся к тому, чтобы в следующую, восьмую смену, ранее заявленную с 17-18 июля по 6-7 августа, принять ребят и из других регионов. Очень надеемся, что сможем встретить всех желающих.
А в анапском Всероссийском детском центре "Смена" нынешним летом полностью меняется система приема. Если раньше заезд и выезд длились по два дня, то теперь это будет происходить сразу по прибытии. И кроме привычной санаторно-курортной карты потребуется справка о чистом эпидокружении. Документ с отрицательным тестом на коронавирус не нужен.
Когда же детские лагеря смогут посетить ребята из других регионов? В поиске ответа на этот вопрос минкурортов и минсоцразвития региона кивали на Роспотребнадзор, в пресс-службе которого переадресовали в оперативный штаб Кубани.
- Пока ждем, - ответили там. - Из последнего - постановление губернатора N 354 от 18 июня, согласно которому вместо карантина вводится режим повышенной готовности до 6 июля. Вот от него и отталкиваемся. Что будет потом, станет ясно ближе к этой дате - ждем новое постановление главы региона или распоряжение Роспотребнадзора.