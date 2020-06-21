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21.06.2020 11:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Калмыкии продлили режим самоизоляции

Текст: Руслан Мельников

Власти Калмыкии продлили режим самоизоляции до 28 июня.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Как сообщил в соцсетях глава республики Бату Хасиков, в регионе фиксируется снижение количества жителей, у которых выявлен коронавирус. При этом ежедневно выписывается более 20 выздоровевших пациентов.

Однако по рекомендации специалистов Роспотребнадзора в республике режим самоизоляции продлится еще на неделю. Также сообщается о сохранении масочного режима.

"Практика последних недель показала, что именно эти меры позволили нам снизить количество заболевших", - отметил Бату Хасиков.

Несмотря на продление режима самоизоляции, ограничительные меры все же постепенно снимаются. В Калмыкии разрешено работать гостиницам и косметическим и спа-салонам. Также по всему региону возобновляют работу отделы МФЦ.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Пандемия коронавируса COVID-19

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