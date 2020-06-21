На Урале иномарку после столкновения разорвало на две части

ДТП, участниками которого стали сразу четыре автомобиля, случилось на 43 километре трассы Екатеринбург - Тюмень, рядом с городом Заречным. Иномарка при обгоне задела попутное авто и выехала на встречную полосу.

Авария произошла около 10 утра, рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. Водитель Renault ехал со стороны Екатеринбурга. Обгоняя двигавшийся впереди Ford, не убедился в безопасности маневра. Машины столкнулись, Renault отбросило встречную полосу, где находились автомобили Opel и Lada. От удара Renault буквально разорвало на две части.

Водитель Renault Logan погиб на месте до приезда "скорой", ранены еще четыре человека.

- Госавтоинспекция напоминает, что обгон является одним из самых опасных маневров. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения, - отметили в региональной ГИБДД.