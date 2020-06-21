В промзоне на окраине Челябинска открылся автосервис в котором работают только глухие и слабослышащие мастера. Вопреки расхожему мнению, что прежде, чем залезть в мотор, его нужно послушать, глухие ребята справляются со своей работой не хуже коллег из обычных мастерских. Более того, дорожат своей репутацией и берутся "оживить" даже те раритеты, которые в других мастерских с порога предлагают сдать в утиль.

- На днях подвезут одного такого "мастодонта" - "ГАЗ" 68-го года выпуска, - увлеченно рассказывает диспетчер Лиля. - Хозяин, коллекционер раритетных машин, полгорода объездил, пока нас нашел - никто за ремонт не брался. Нужны оригинальные детали, а где их взять? Недавно такой же Opel женщина в ремонт сдавала. Наш Дима (28-летний помощник главного механика - Ред.) - сама дотошность. Долго с ним возился, каждый узел перебрал. Но справился!

Голос диспетчера гулко отдается от стен ангара. На стапелях фургон "Соболь", "Яндекс-такси" и еще пару иномарок разной степени разобранности. Механики заняты каждый своим делом и в полной тишине обмениваются быстрыми жестами. Если бы не громкий голос Лили, здесь было бы тихо, как на морском дне.

По словам Лили, бизнес ребята начинали в обычном гараже. Но там какие объемы? Еле концы с концами сводили. Потом Сергей познакомился с семьей таких же инвалидов по слуху. Они и предложили вложить в бизнес свои деньги, сняли ангар, приобрели современное диагностическое оборудование, плазморез, станки. И теперь сервис твердо стоит на ногах и уже обзавелся собственной клиентурой.

Правда, сначала к ним шли только глухие. Их много среди водителей челябинских маршруток и "Яндекс-такси". Новость об открытии "своего" автосервиса разнеслась на языке жестов быстрее, чем, если бы о ней сообщили по радио. Но затем начали заезжать и обычные клиенты. Некоторые, завидев жестикуляцию механиков, сразу же разворачивались. Другие оставляли машины и оставались посмотреть, как идет ремонт. В отличие от обычных автомехаников глухие мастера никогда не обижаются, если автовладельцы лезут к ним под капот во время работы. Все показывают и для понимания процесса даже набирают им текстовые пояснения в телефонах.

Renault челябинца Александра, заехавшего в сервис поменять ремень ГРМ, механики сразу же облепляют, как муравьи. В считанные минуты машина взмывает в воздух, в ход идет пневматический инструмент, освобождая доступ к подлежащему замене ремню. Дальше заменой занимаются уже двое - главный механик с помощником, а остальные возвращаются к ремонту других машин. Все, как на учениях по боевой слаженности: алгоритм действий отработан до мелочей и в языковом сопровождении не нуждается.

Главный механик, 36-летний Сергей Юнтер, в прошлом автогонщик. Он умеет говорить и немного читать по губам - потерял слух после осложнения ОРВИ в 12 лет. Тогда же и увлекся автомобилями. Отец был автослесарем, вот Сергей сызмальства и начал пропадать с ним в гараже. В 19 лет он сдал на права и купил свою первую машину - еле живую "восьмерку".

- Помучился, восстанавливая её. Потом была "девятка", и на ней я начал участвовать в автогонках, - делится Сергей. - Вообще, много было машин - все не упомнишь. Сейчас езжу на "Ниссане", а здесь в свободное время восстанавливаю Toyota Surf 1996 года. Видите, какая красавица? По винтику собрал!

Людей для нового сервиса подбирали тщательно. 42-летнего механика Владимира Серкова пригласили из Магнитогорска, и теперь снимают ему квартиру. Челябинец Дима Баженов, несмотря на молодость, уже мастер на все руки, а главное он очень внимательный и вдумчивый. Есть еще Равшан из Таджикистана - он пока в помощниках ходит. Но он в отличие от механиков не глухой и помогает диспетчеру Лиле общаться с клиентами.

- Так и работаем - каждый на своем месте, - рассказывает Лиля. - Мне поначалу непросто было: по вечерам с сыном начинала жестами разговаривать - у него глаза на лоб вылезали. А по утрам здесь заговаривалась. Сергей в шутку начнет мне очень быстро что-то жестами говорить. Я не пойму, а он хохочет - "учи матчасть"!

Язык глухих Лиля, в прошлом фитнес-тренер, начала изучать год назад - после травмы, из-за которой пришлось поставить крест на профессиональных занятиях спортом.

- Нужно было чем-то себя занять - попробовать в жизни что-то новое. Кто-то идет в горы или прыгает с парашютом. А я решила освоить пение жестами - знаете, как это красиво? Вот и пошла в центр инклюзивного образования, а потом с коллективом глухих даже выступала в филармонии. Знаете, чем отличаются эти люди? Вот мы все привыкли себя жалеть: нормальный мужик потеряет работу, и две недели пьет. А они, как стойкие оловянные солдатики… Умеют жить, радоваться и при этом не считают себя какими-то особенными, не просят послаблений, не стоят в очереди за грантами.

Вместе с тем в Челябинске о новом сервисе уже ходят легенды. Якобы поломку в автомобиле глухим механикам помогает найти обостренная интуиция, которой у них компенсируется отсутствие слуха. На деле все не совсем так - мастера чувствуют малейшую вибрацию кончиками пальцев, и иногда буквально прощупывают вызвавший подозрение узел. Плюс опыт, хорошее диагностическое оборудование, и действительно патологическая внимательность к мелочам.

В ближайших планах - развитие бизнеса за счет выполнения кастомных проектов или говоря проще, индивидуальных заказов на внесение в автомобили конструктивных или дизайнерских изменений. На челябинском рынке подобные услуги пока в диковинку. Для развития этого направления владельцы сервиса и приобрели для ребят плазморез, который по заданным параметрам способен изготовить любые детали. Правда, пока только Сергей освоил новый станок, закончив специальные курсы. Но как говорится, было бы желание и... заказчики.