На Урале устроили мини-парад для 99-летнего фронтового фельдшера

Военнослужащие Центрального военного округа в честь Дня медика прошли торжественным маршем мимо подъезда ветерана, лечившего раненых на 1-м Белорусском фронте.

Торжественное поздравление организовали прямо во дворе ветерана Тамары Кондрашовой.

Военнослужащие роты почетного караула прошли торжественным маршем перед подъездом и показали плац-концерт, исполнив сложные строевые приемы с карабинами, и спели песни военных лет, рассказывают в пресс-службе ЦВО.

Тамара Гавриловна Кондрашова родилась в Новосибирской области 10 ноября 1920 года. Была учителем биологии и английского языка, преподавала в сельских школах. В начале войны выучилась на фельдшера и отправилась служить - ее распределили на 1-й Белорусский фронт под командование Георгия Жукова.

Женщина принимала участие в Воронежско-Харьковской наступательной операции и в штурме Берлина, 9 мая 1945-го оставила автограф на стене Рейхстага. Имеет медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", "За взятие Берлина" и орден Отечественной войны II степени.