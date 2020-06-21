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21.06.2020 12:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале устроили мини-парад для 99-летнего фронтового фельдшера

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Военнослужащие Центрального военного округа в честь Дня медика прошли торжественным маршем мимо подъезда ветерана, лечившего раненых на 1-м Белорусском фронте.

Торжественное поздравление организовали прямо во дворе ветерана Тамары Кондрашовой.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Военнослужащие роты почетного караула прошли торжественным маршем перед подъездом и показали плац-концерт, исполнив сложные строевые приемы с карабинами, и спели песни военных лет, рассказывают в пресс-службе ЦВО.

Тамара Гавриловна Кондрашова родилась в Новосибирской области 10 ноября 1920 года. Была учителем биологии и английского языка, преподавала в сельских школах. В начале войны выучилась на фельдшера и отправилась служить - ее распределили на 1-й Белорусский фронт под командование Георгия Жукова.

Женщина принимала участие в Воронежско-Харьковской наступательной операции и в штурме Берлина, 9 мая 1945-го оставила автограф на стене Рейхстага. Имеет медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", "За взятие Берлина" и орден Отечественной войны II степени.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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