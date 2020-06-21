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21.06.2020 11:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале волонтеры выложили из цветов благодарность медикам

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Фото: Андреева Татьяна
В Екатеринбурге волонтеры выложили из бархатцев слово "Спасибо", а ниже сделали надпись мелом - "медикам". Так участники Всероссийского волонтерского движения "Мы вместе" поздравили медработников с профессиональным праздником. Цветочные надписи появились около двух медучреждений.

Подобные акции проходят и в других городах России.

- В слове "Спасибо" 630 цветов. Накануне мы выложили надпись под окнами Свердловской областной клинической больницы №1, сегодня утром ее же смонтировали во дворе госпиталя ветеранов войн. После завершения акции мы передадим цветы медучреждениям - поделим пополам. Уже переговорили с людьми, которые занимаются озеленением прибольничных территорий - они посадят цветы у себя на клумбах, - рассказал "РГ" координатор свердловского объединения волонтеров-медиков Павел Чиклинцев.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Медики в противоковидном обмундировании наблюдали за созданием цветочной благодарности из окон: махали руками и кивали в ответ на аплодисменты и поздравления.

Это не единственная поздравительная акция для уральских медиков: рано утром из трех районов Екатеринбурга выехали шесть велосипедистов и, размахивая огромными флагами с надписью "Супергерои среди нас", прокатились мимо медучреждений, задействованных в борьбе с новой инфекцией.

Администрация города призвала жителей поучаствовать в онлайн-проекте: выложить в соцсетях фото- и видеопоздравления врачам и пометить их хэштегом #сднеммедикаекб.

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