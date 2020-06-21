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21.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Рублю предрекли возврат к минимумам середины марта

Текст: Георгий Панин
Эта неделя завершилась умеренным укреплением рубля, благодаря улучшению настроений на финансовых рынках и подъему нефтяных цен. Способствовало этому и прошедшее заседание Банка России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что ждет рубль на следующей неделе и дал неутешительный прогноз на ближайшие квартал:

Фото: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
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- Итог прошедшей торговой недели создает предпосылки для формирования новой волны покупок иностранной валюты, которая может как минимум вернуть курс доллара к 70,55 рубля, - прогнозирует эксперт, - а курс евро к 79,55 рубля уже на следующей неделе. Причем начало этому может быть положено в понедельник, хоть этот день и не изобилует значимыми событиями.

Статистика по продажам на вторичном рынке жилья в США будет носить вторичный характер, а заседание Народного банка Китая по ключевой ставке, едва ли, приведет к ее изменению. Тем не менее, глобальные инвесторы могут начать пересмотр своего отношения к риску на фоне удачно сложившихся для них последних двух месяцев.

Следствием этого может стать как коррекция на рынке нефти, так и давление на валютные рынки стран с развивающейся экономикой. В том числе и на рубль. После решения Банка России понизить ключевую ставку он будет обладать уже меньшим иммунитетом к ухудшению конъюнктуры на финансовых рынках.

Несмотря на неутешительную динамику заболевших новым коронавирусом в мире и локальных вспышек в Пекине, а также в четырех штатах США, рынки предпочитают этого не замечать. И сфокусировались на обещаниях Белого Дома предоставить план по расширению расходов на инфраструктуру в объеме 1,5 триллионов долларов, а также на новых монетарных стимулах Федрезерва.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Однако стоит учесть, что в пятницу прошла экспирация контрактов на срочном рынке США, и в рамках следующих трех месяцев участники рынка могут начать уже другую игру. Вместо посыла о быстром восстановлении экономики в новостных заголовках будет превалировать более сдержанные оценки, вес которым может придать неутешительные итоги второго квартала в отчетностях корпораций с середины июля.

Рынки могут начать отыгрывать эти события заблаговременно, что заставляет осторожно-пессимистично оценивать перспективы рубля как на конец июня, так и на оставшиеся месяцы лета.

В ближайшие кварталы у рубля высокие шансы в итоге вернуться к минимумам середины марта (82,8 рубля против доллара и 89,50 рубля против евро). Во всяком случае, на это сейчас указывает техническая картина.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля

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