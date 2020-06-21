"Сельта" Смолова забила шесть мячей в ворота "Алавеса"

В матче 30-го тура чемпионата Испании клуб российского нападающего Федора Смолова со счетом 6:0 разгромил "Алавес".

На матч против "Алавеса" Смолов был включен в стартовый состав галисийцев. Его команда начала встречу очень резво и уже к 20-й минуте встречи вела в счете 2:0. Отличились Джейсон Мурильо и Яго Аспас, реализовавший пенальти.

На этом беды "Алавеса" не закончились. На 27-й минуте матча защитник команды Мартин Агиррегарибия заработал прямую красную карточку, оставив команду вдесятером. "Сельта" таким подарком воспользовалась. Еще до перерыва Рафинья с интервалом в минуту дважды поразил ворота соперника.

Во втором тайме отличился вернувшийся в команду нападающий Нолито. Он реализовал пенальти и забил свой 50-й гол в чемпионатах страны, причем 40 из них - в составе "Сельты". Точку в матче поставил Санти Мина. Смолов результативными действиями отметиться не смог.

После этого успеха "Сельта" занимает 16-е место с 30-ю очками.