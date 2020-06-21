Главным героем стартового тура чемпионата России и его лучшим бомбардиром стал игрок пензенского "Локомотива", капитан команды Сергей Янюшкин. Он реализовал шесть штрафных ударов (каждый - ценой в три очка), заработал для своего клуба все его 18 баллов и принес железнодорожникам заслуженную домашнюю победу над "ВВА-Подмосковье" - 18:12.

Коренной пензенец Сергей Янюшкин - младший брат главного тренера "Локомотива", бывшего игрока сборной России Александра Янюшкина, участника Кубка мира-2011, автора первой в истории "попытки" (занос мяча в зачетное поле соперника, цена - пять очков) нашей национальной команды на самом главном турнире четырехлетнего цикла. Однако никакого кумовства и протекционизма в российском регби нет, Сергей Янюшкин - капитан и лидер "Локо" совершенно по делу. И даже очень хорошо, что в среде отечественных мастеров овального мяча есть целые династии и здоровая преемственность.

Победу "Локомотива" вполне можно назвать приятной мини-сенсацией. Все-таки по итогам прошлого сезона подмосковные "летчики" финишировали четвертыми, а до этого восемь лет подряд становились бронзовыми призерами национального чемпионата. Что касается железнодорожников, то пензенцы в российском первенстве 2019-го заняли предпоследнее, седьмое место. Это сейчас состав участников турнира за счет ЦСКА и казанской "Стрелы" расширился до полноценной десятки.

Во встрече открытия в Пензе, который транслировался в прямом эфире на федеральном телеканале "Матч ТВ" с предыгровым выступлением председателя Высшего совета Федерации регби России Игоря Артемьева, на 52-й минуте после второй подряд попытки в исполнении Эме Патриса Пеки (это наш спортсмен частично конголезского происхождения) и реализации (двухочковый удар ногой в пространство над перекладиной Н-образных ворот) Андрея Лизогуба счет стал равным - 12:12. И вот именно точные штрафные Сергея Янюшкина на 68-й и 77-й минутах, а в регби играют два тайма по 40, принесли "Локо" успех полновесные четыре очка в турнирную таблицу.

В этом матче могла сложиться отчасти парадоксальная ситуация. Если бы подмосковные гости успели совершить еще одну попытку, но смазали реализацию, то проиграли бы с минимальным счетом 17:18 и заработали бонусный балл в таблицу. А бонус за три и выше попытки более, чем у соперника, начисляется, как выяснилось, при любом исходе - будь то победа, ничья или даже поражение.

Вот результаты остальных четырех матчей тура: "Стрела" (Казань) - ЦСКА - 50:8, "Красный Яр" (Красноярск) - "Слава" (Москва) - 10:13, "Богатыри" (Краснодар) - "Енисей-СТМ" (Красноярск) - 3:35, "Булава" (Таганрог, Ростовская обл.) - "Металлург" (Новокузнецк) - 9:34. В следующем, втором туре сразятся: 25 июня. "Красный Яр" - "Стрела", "Богатыри" - "Металлург", "Булава" - "Енисей-СТМ". 26 июня. "Слава" - "ВВА-Подмосковье", ЦСКА - "Локомотив".