Школьники получили дополнительную скидку на проезд в поездах

Билеты в купе двухэтажных поездов дальнего следования для детей старше 10 лет будут продаваться со скидкой в 50%. Такое решение приняло правительство России.

Пониженный тариф будет действовать для школьников и воспитанников общеобразовательных учреждений во время учебного года: с 1 сентября по 31 мая. Ранее билеты для детей со скидкой продавали только в общие и плацкартные вагоны.

Как пояснили "РГ" в компании "Российские железные дороги", сейчас прорабатывается технология предоставления льготы.

Двухэтажные поезда курсируют на 12 наиболее популярных маршрутах. Среди них Москва - Санкт-Петербург, Москва - Адлер, Ростов-на-Дону - Адлер. Например, в поезде Москва - Адлер на 17 сентября верхнее место в купейном вагоне сейчас без скидки стоит 4,9 тысячи рублей, а нижнее - 7,1 тысячи рублей.