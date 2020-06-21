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21.06.2020 17:43
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Си Цзиньпин и его отец: общие ценности и стремления

Си Цзиньпин вырос в семье революционеров. Его отец Си Чжунсюнь был любящим человеком, но при этом - строгим в вопросах воспитания. Это оказало огромное влияние на формирование характера и становление личности Си Цзиньпина, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Август 1978 года. Си Чжунсюнь в инспекционной поездке по деревне в районе Хуэйян провинции Гуандун (3-й слева). Студент политехнического университета Цинхуа Си Цзиньпин (1-й слева) в ходе летних каникул решил принять участие в общественной жизни и практике и присоединился к поездке отца. Фото: Фотобиография Си Чжунсюня

Защита исторических памятников и наследия, связанных с Линь Цзэсюем

Май 1990 года. Газета "Жэньминь Жибао" сообщила о проблемах, возникших в ходе защиты исторических памятников и наследия, связанных с Линь Цзэсюем. Занимавший тогда должность заместителя председателя Постоянного комитета ВСНП Си Чжунсюнь дал по этому вопросу важные указания.

Июль 1991 года. Занимавший тогда должность секретаря парткома КПК в городе Фучжоу Си Цзиньпини дал указания на сводном докладе: как можно быстрее завершить работу по реставрации Дома-музея Линь Цзэсюня и по открытию мемориального кладбища мудреца древнего времени. После этого Си Цзиньпин несколько раз изучал вопросы, связанные с реставрацией памятников, в частности, по его указанию было принято решение о возвращении участка земли, где родился Линь Цзэсюй.

1 января 1987 года. Си Чжунсюнь совершает инспекционную поездку по строительному проекту в пригороде Сианя Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
30 июня 1997 года. Си Цзиньаин на церемонии завершения проекта по реставрации места рождения, Дома-музея, мемориального музея Линь Цзэсюя. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Си Чжунсюнь трижды отстаивал древние стены города Сиань: "История города должна продолжаться. Необходимо сохранить исторические памятники, без них наша история обеднеет и будет пустой". Как и свой отец, Си Цзиньпин всегда уделял и уделяет повышенное внимание сохранению и развитию культуры, всеми силами продвигает скоординированную работу по градостроительству и защите культурно-исторических памятников.

Духовное наследие двух баньяновых деревьев

В 2000 году на даче "Ланьюань" гостиницы "Инбинь" города Шэньчжэнь своим руками посадил баньяновое дерево. Си Чжунсюнь является одним из главных основателей концепции реформ и открытости провинции Гуандун. Это баньяновое дерево стало символом его "корней" на территории провинции Гуандун.

7 - 11 декабря 2012 года, во время инспекционной поездки в провинцию Гуандун Си Цзиньпин посадил баньяновое дерево в парке "Ляньхуашань" города Шэньчжэнь. Здесь генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин озвучил новый мобилизационный призыв к реформам: "Необходимо и далее содействовать реформам и открытости". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Эти два баньяновых дерева являются символами истории развития концепции реформ и открытости, а также демонстрируют неизменную приверженность продвижению реформы и открытости Китая.

Защита великой реки Хуанхэ общими усилиями

Знаменитая гигантская плотина Саньмэнься также известна как "первая плотина Желтой реки". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В 50-х годах прошлого года, в ходе строительства плотины Саньмэнься Си Чжунсюнь много раз посещал ее и знакомился с соответствующей работой. Он выдвинул ряд научных и целенаправленных предложений по строительству гидроузла Саньмэнься.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин работает над содействием "высококачественному развитию бассейна реки Хуанхэ". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

С августа 2019 года по июнь 2020 года, т.е. менее чем за год, Си Цзиньпин четыре раза посещал и инспектировал бассейн реки Хуанхэ, чтобы способствовать экологической защите и высококачественному развитию бассейна Желтой реки. В настоящее время охрана экологической среды бассейна реки Хуанхэ и продвижение высококачественного развития этого района стали частью национальной стратегии.

Вместе с народом

"Моменты взаимопонимания" между отцом и сыном в ходе рабочей поездки Си Чжунсюня и Си Цзиньпина. Си Чжунсюнь когда-то сказал сыну следующие откровенные и правильные слова: "Какой бы высокий пост ты ни занимал, не забывай усердно служить своему народу, заботиться о простых людях, держать связь с ними и быть близким к ним". Во время работы в провинции Гуандун Си Чжунсюнь, посетив уезд Хайкан, общается с местными жителями.

21 июля 2013 года, несмотря на дождь, Си Цзиньпин посещает контейнерный терминал нового речного порта в городе Ухань. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В ноябре 1985 года Си Чжунсюнь побывал с инспекционной поездкой в селах провинции Цзянси, чтобы узнать, как живут простые сельчане. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В ноябре 2013 года Си Цзиньпин посетил село Шибадун, расположенное глубоко в горах. Побывав в семье самого бедного крестьянина по имени Ши Цивэнь, он детально расспросил его об условия жизни и работы. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Си Чжунсюнь всегда следовал цели "всем сердцем и всеми помыслами служить своему народу". Си Цзиньпин также неизменно ставит народ превыше всего, рассматривает реализацию мечты народа о более прекрасной жизни, как главную цель борьбы.

У Си Чжунсюня и Си Цзиньпина - одинаковые цели и поступки. Это совпадение демонстрирует их неизменную любовь к народу, имеющую одни и те же общие корни.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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