СМИ сообщили о теракте в английском Рединге

В английском городе Рединг неизвестный злоумышленник напал с ножом на гуляющих в парке людей, передает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции. По официальным данным, пострадали не менее двух человек, а по неофициальным источникам речь идет еще и о трех погибших. Как сообщает телеканал SkyNews, произошедшее квалифицировано полицией как теракт.

"Полиция и экстренные службы прибыли на место происшествия в 19.00. Сотрудники полиции задержали мужчину, в настоящее время он находится под стражей", - сообщили в полиции и попросили очевидцев и СМИ "воздержаться от спекуляций".

Пока информация о случившемся противоречивая, данных о нападавшем нет. Получившие ранения пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.