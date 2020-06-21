Стартовал крупный женский шахматный турнир

Под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) стартовал крупный женский мировой турнир.

Соревнования по быстрым шахматам продлятся до 20 июля, они включают в себя серию отборочных стадий, квалификацию плей-офф, раунд Гран-при и Суперфинал.

В стартовой "швейцарке" приняли участие более 200 шахматисток. Победу одержала наша Валентина Гунина. Она вошла в число восьми участниц плей-офф, но уже здесь финалистками стали Нин Кайю (Китай) и Анна Ушенина (Украина). Они заработали право выступить на Гран-при, куда без отбора приглашены россиянки Екатерина Лагно, Александра Костенюк, плюс Хоу Ифань, Цзюй Вэньцзюнь (обе - Китай), Хампи Конеру (Индия), Анна Музычук (Украина), Ирина Круш (США), Жансая Абдумалик (Казахстан), Сарасадат Хадемальшерьех (Иран).