Объединенные пресс-службы судов сразу нескольких регионов создали специальную группу в соцсети "ВКонтакте" для самых свежих судебных новостей и - внимание! - прямых трансляций судебных процессов.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Вологодского областного суда, впервые прямая трансляция в сети "ВКонтакте" судебного заседания прошла в прошлом году. Онлайн-прецедент был создан, когда рассматривалось ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, москвички, осужденной за общение с вербовщиками террористической организации. Сейчас пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Вологодской, Свердловской и Мурманской областей создали в "ВКонтакте" группу "СудNews". В ней предусмотрены онлайн-трансляции процессов.

В условиях пандемии, рассказывают в пресс-службе Вологодского областного суда, прямые трансляции в социальной сети стали хорошим способом обеспечить прозрачность и открытость правосудия. Хотя суды постепенно возвращаются к прежнему режиму работы, пресс-службы решили не забывать про высокие технологии, а наоборот, использовать их чаще. Теперь можно из любой точки страны воочию увидеть интересный процесс в Вологде или Екатеринбурге. Не терпится посмотреть, как судят в Мурманске? Тоже нет проблем.

Кроме видеотрансляций в группе публикуются старые добрые новости текстом. Например, в Свердловской области автодилер выплатит покупательнице более миллиона рублей за скрученный пробег. Женщина купила за 820 тыс. рублей джип, пробежавший смешные 136 628 километров. Вскоре женщина решила провести диагностику электронных систем автомобиля, и выяснилось, что машина пробежала совсем не смешные 434 736 километров. За такой обман надо наказывать как минимум разрывом договора.

Пресс-службы судов нескольких регионов создали свою медиаплатформу в соцсети "ВКонтакте"

"До истца продавцом не была доведена достоверная информация о пробеге автомобиля, напротив, сведения были намеренно изменены в меньшую сторону. При покупке машины с пробегом данная информация является существенной, так как влияет на определение степени износа автомобиля, его потребительские качества и стоимость", - рассказывают в Свердловском областном суде.

Теперь дилер должен вернуть женщине деньги с дополнительными компенсациями, а женщина отдаст назад автомобиль.

Помимо стоимости автомобиля с автодилера взысканы проценты по кредитному договору - 125 338 рублей, расходы на диагностику - 737 рублей, расходы на судебную экспертизу - 27 640 рублей, госпошлина - 3 833 рубля, компенсация морального вреда в размере 10 тыс. рублей и штраф в размере 50 тыс. рублей за отказ в добровольном порядке исполнить требования потребителя. Всего получилось: 1 млн 37 тыс. 548 рублей.

А в Санкт-Петербурге суд оштрафовал на 15 тыс. рублей медсестру приемного отделения одной из местных больниц. Сестра нарушила правила ношения средств индивидуальной защиты: расстегнут комбинезон, не надет капюшон, не используются защитные очки. Медик вину признала, обязалась более нарушений не допускать.

Подробности этих и других дел смотрите на новом медиаресурсе региональных судов в социальной сети. Лайки и репосты приветствуются.