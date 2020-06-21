К этому дню, двадцать второго июня, в Москве готовили несколько художественных событий. Юбилейный творческий вечер актрисы Светланы Крючковой в концертном зале "Зарядье" и гастроли Большого драматического театра им. Товстоногова. Во МХАТе им. Горького знаменитый петербургский коллектив готовился представить спектакли "Жизнь впереди" и "Игрок".

Сцена МХАТа в этой истории - очень символична, для самой актрисы в первую очередь.

"Именно Олег Ефремов взял меня в театр, - рассказала Светлана Крючкова накануне своего дня рождения. - И я уже с третьего курса знала, что он меня возьмет. Я пришла во МХАТ к Ефремову и благодаря Ефремову... И потом, когда решилась на переезд в Ленинград, одному из первых я позвонила Ефремову - так можно было: позвонить в отпуск художественному руководителю.

"Я замуж выхожу", - сообщила я Олегу Николаевичу.

"Да? Ну и за кого?" - отреагировал он, зная мою влюбчивость. "За Векслера" (Юрий Векслер был известным кинооператором и сценаристом. - Ред.). "За Векслера? - на конце провода повисла мхатовская пауза. - За Векслера - выходи!.."

Дочь Олега Николаевича, Анастасия Ефремова, стала организатором намечавшихся этим летом московских гастролей Светланы Крючковой во МХАТе. Гастроли пришлось перенести по понятным зрителям причине. Юбилейный вечер Светланы Крючковой в концертном зале "Зарядье" пройдет теперь 31 октября этого года. А гастроли БДТ начнутся в день рождения Светланы Николаевны, но 22 июня будущего года.

"Я даже рада, что так сложилось. Потому что в непростых обстоятельствах проявляются люди, - объясняет Светлана Крючкова. - То, как повели себя худрук МХАТа Эдуард Бояков, Анастасия Ефремова и зрители, купившие билеты и не поспешившие их сдать, - вдохновляет. Для нас приехать со спектаклями через год будет двойной радостью. А если говорить о программе вечера в "Зарядье", - каждые пять лет на творческих встречах я рассказываю о себе. А в этот раз подумала: что же мне в этих обстоятельствах, когда люди столько пережили, снова "якать"? Лучше расскажу о том, что ценно сегодня для моей души. И под названием "Неугасимое созвездие" готовлю поэтический вечер".

Светлана Крючкова: Что бы я сделала, если бы была возможность начать жизнь сначала? Профессию и мужей я бы не поменяла

А режиссер-постановщик спектаклей "Игрок" и "Жизнь впереди" Роман Мархолиа на онлайн-пресс-конференции в ТАСС признался: "У меня давний театральный роман со Светланой Крючковой. Когда я впервые увидел ее глаза, понял: что-то случится. Она как актриса не очень доверчива. Но если решилась - она человек рисковый и азартный. Это два наших любимых спектакля. "Игрок" идет уже несколько лет с аншлагами, "Жизнь впереди" ставили к недавнему юбилею Большого драматического театра... Ждем ли мы в Москве особого восприятия? В Москве реактивнее реакции. Питер требует глубины, вдумчивости, а Москва - это всегда праздник".

Прямая речь

Светлана Крючкова, народная артистка России:

- Москва - это больше, чем один город, Москва - это вся Россия. Я действительно очень люблю московского зрителя. Я не вожу свои программы сначала "обкатывать" по провинции. Я еду в Москву, и здесь зрители меня корректируют - реакция заметна сразу.

Что бы я сделала, если бы была возможность начать все в жизни сначала? Нет, профессию и мужей я бы не поменяла. Я бы стала внимательнее относиться к своему здоровью. Мама меня всегда просила: "Следи за своим здоровьем!" - но я ее не слушала. И получилось так, что здоровье свое я запустила. Из заповеди "возлюби ближнего, как самого себя" - я всегда читала только то, что после запятой: "возлюби ближнего..."