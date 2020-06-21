Трамп анонсировал ограничения на выдачу рабочих виз США

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что в течение ближайших дней будут введены новые ограничения на выдачу американских виз иностранцам. Это будет сделано для того, чтобы сократить количество въезжающих на территорию страны иностранных рабочих, пояснил глава Белого дома.

"Мы собираемся объявить что-то о визах завтра или послезавтра", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Как сообщает "Интерфакс", в ответ на вопрос о том, будут ли какие-либо исключения из новых визовых правил, президент сказал, что их будет очень мало, и пояснил: "Они нужны для большого бизнеса, где есть определенные люди, которые приезжают на длительное время, но исключений очень мало, и они будут довольно жесткими".

Поясним, что таким образом Дональд Трамп продолжает последовательное претворение в жизнь предвыборных обещаний своему электорату. Важное место среди идущего на переизбрание в ноябре 2020 года президента США отводится борьбе с нелегальной миграцией и защите рабочих мест американских граждан.