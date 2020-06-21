Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в городе Талса (штат Оклахома) прокомментировал распространенные СМИ сообщения о том, что у него может быть болезнь Паркинсона.

Предположения о возможной болезни американского лидера возникли после его выступления в военной академии в Вест-Пойнте. Журналисты заметили, что Трамп, подняв стакан с водой, придерживал его второй рукой, а потом, спускаясь по пологой рампе, шел скованно, почти держась за сопровождавшего его военного.

По словам Трампа, он был обут в туфли на кожаной подошве, которые сильно скользили по стальной рампе. "Я сказал: генерал, я никак не смогу добраться туда, не упав на "пятую точку", - цитирует РИА Новости хозяина Белого дома. Стакан с водой он придерживал второй рукой, чтобы не облить дорогой шелковый галстук. "Если вода прольется на галстук, то он долго не будет выглядеть хорошо. Честно говоря, галстук никогда не будет прежним", - отметил президент.

Трамп также посетовал, что ни одно СМИ не похвалило его за хорошее выступление или превосходную речь.