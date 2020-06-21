Трамп впервые после начала пандемии провел встречу с избирателями

Чего больше испугались сторонники Трампа - сохраняющегося высокого риска заражения COVID-19 или введенного в Талсе комендантского часа - сказать сложно. Очевидно, что оба этих фактора сказались на не слишком высоком количестве желающих лично поддержать президента-республиканца, в избирательном штабе которого лишь за сутки до выступления перед избирателями выявили сразу шестерых заболевших короновирусом сотрудников.

Тем не менее и вопреки очевидным фактам - в США от этой инфекции скончались больше 120 тысяч граждан - Трамп назвал ответ собственной администрации на коронавызов "феноменальным". При этом американский президент признался, что массовое тестирование является "обоюдоострым мечем" и поэтому он распорядился снизить интенсивность проведения тестов на COVID-19 с тем, чтобы избежать выявления слишком большого количества заболевших. Стоит ли после этого говорить, что на самом митинге в Талсе ношение маски было не обязательным. Каким образом это электоральное мероприятие повлияет на коронавирусную статистику в США, где коронавирусом болеют уже больше 2 миллионов 255 тысяч человек, догадаться не сложно.

Другой "красной нитью" выступления Трампа стал предельно жесткий ответ всем выступающим против полицейского беспредела и расовой дискриминации в США. Спровоцированное гибелью в городе Миннеаполис афроамериканца Джорджа Флойда цунами массовых беспорядков, грабежей, поджогов и уничтожения памятников бушевало в Америке на протяжении последних трех недель. Но для действующего президента США все без исключения протестующие - "внутренние террористы".

"Безрассудная левацкая толпа стремиться разрушить нашу историю, осквернить наши памятники, а также наказывать любого, кто не соглашается с их требованиями абсолютного и полного контроля", - сказал Трамп. - "Мы не подчинимся. Вот почему мы на самом деле здесь".

Кстати, в ходе состоявшегося в Оклахоме ралли про убиенного белыми полицейскими Флойда американский лидер так и не вспомнил, сообщает издание The Hill. Зато на радость американским патриотам пригрозил всем сжигающим национальный звездно-полосатый флаг тюрьмой, полностью поддержал полицию и заявил, что звучащие ныне призывы лишить правоохранителей финансирования являются "безумием".

Обозреватели, впрочем, задались другим вопросом: не безумие ли проводить предвыборный митинг на расстоянии 1 мили от того места, где сто лет назад произошел один из самых кровавых случаев расового насилия в США? Известное в качестве "резни в Талсе" побоище, устроенное в 1921 году белыми жителями города против чернокожих, оставило десятки погибших и тысячи афроамериканцев без крыши над головой. Даже косвенное напоминание об этом позорном факте в истории страны, особенно в период острейшей поляризации американского общества вокруг расовых противоречий, не может не удивлять своей нарочитостью.

Ожидаемо досталось в ходе ралли и "сонному Джо" - такое прозвище с подачи Трампа получил его 77-летний соперник по предвыборной гонке за кресло президента США от демократической партии Джозеф Байден. Не остался без внимания американского лидера и Пекин, в очередной раз обвиненный в распространи "китайского вируса".

И все у харизматичного Трампа, с его собственных слов "прекрасно", только вот его переизбрание, по мнению комментаторов, с каждым днем выглядит все менее вероятным. И речь идет не только о подорванной эпидемией коронавируса американской экономике, беспрецедентном со времен великой депрессии росте безработицы и острейшем социокультурном межрасовом кризисе в государстве. "Страна находится в совершенно другом состоянии, чем всего четыре месяца назад, - пишет издание Politico и указывает при этом на резкое снижение электоральных позиций Дональда Трампа. Так, "сонный", по его мнению Джо Байден, опережает в общенациональных рейтингах действующего хозяина Белого дома уже на 8 процентов, сообщает авторитетный американский аналитический и социологический ресурс RealClearPolitics.

Кстати

Брат убитого полицейским в Миннеаполисе безработного афроамериканца Джорджа Флойда подал заявку на использование торговой марки "Фонд Джорджа Флойда" (The George Floyd Foundation). Если она будет одобрена в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO), то семья убитого сможет продавать фирменные товары с логотипом Фонда. При этом, как заявил брат Джорджа Флойда по имени Филонес, главная задача Фонда - просвещение общественности о ходе реформирования американской полиции, а также - поддержка семей, ставших жертвами жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Также родственники погибшего рассчитывают поставить логотип Фонда на приложение для мобильных телефонов, которое станет отслеживать реформу полиции, давать доступ к документальным фильмам о Джордже Флойде и другую информацию касательно проблемы расизма.

Между тем, на месте гибели Флойда, по сообщениям СМИ, начали проводиться молитвенные собрания, там крестят людей и даже фиксируют чудеса - глухой стал слышать. В Иране убитого афроамериканца нарисовали в виде шиитского святого в пику США, а в Палестине он стал борцом за свободу палестинского народа.

Подготовил Константин Волков