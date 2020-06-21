Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Группа крови может играть ключевую роль в том, насколько тяжело протекает заболевание, вызванное коронавирусом. К такому выводу пришли ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана. Результаты исследований опубликованы на сайтах препринтов medRxiv и bioRxiv, а также процитированы в публикации престижного медицинского журнала The New England Journal of Medicine.

Согласно выводам исследователей, наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (II), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания - у носителей группы O (I). Для остальных групп крови, то есть В (III) и AB (IV) риск тяжелой болезни меньше, чем для A, но больше, чем для O.

"Влияние группы крови не объясняется факторами риска, которые мы рассматривали (возраст, пол, гипертония, сахарный диабет, избыточный вес, хронические сердечно-сосудистые заболевания и заболевания легких)", отмечают ученые из Колумбийского университета. Иными словами, остается неясным, какое именно влияние на тяжесть заболевания коронавирусом оказывают хронические заболевания.

Что касается причин, по которым пациенты с различными группами крови по разному реагируют на заболевание, то у исследователей пока нет этому объяснения.

Также ученые подчеркивают, что данные результаты являются предварительными и требуют дальнейшего изучения и подтверждения.