В немецком городе Гельзенкирхен установили двухметровый чугунный памятник Владимиру Ленину. Инициатором стала Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ), добившаяся этого буквально "всем ветрам назло": против статуи высказывались и правые силы, и городская администрация, и даже правящий в стране Христианско-демократический союз (ХДС). Но на сторону марксистов-ленинистов встал суд, и тут уже ничего не поделаешь.

"Сначала городская администрация заявила, что памятник нельзя установить из-за... закона об охране памятников... С подобной позицией, по нашей информации, выступал сам бургомистр, однако мы обратились в суд, который заявил, что статуя, конечно же, может быть установлена", - цитирует официального представителя МЛПГ Петера Вайспфенинга РИА Новости. По его словам, городская администрация пробовала обращаться также в Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия, но и тот иск властей отклонил.

Установленная в Гельзенкирхене статуя не новая - ее отлили еще в 1957 году в Чехословакии. Немецкие коммунисты купили ее... на eBay у продавца из Австрии, к которому памятник попал после "бархатной революции" в Чехословакии в 1989 году. Как показал проведенный МЛПГ опрос среди местных жителей, целых 68 респондентов высказались за установку статуи, отметил Вайспфенинг. До этого лишь 204 человека по всей стране подписали онлайн-петицию ХДС против монумента. В МЛПГ подчеркивают, что это первый памятник Ленину, установленный в Западной Германии.