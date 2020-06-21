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21.06.2020 21:03
Рубрика: В мире

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В Германии установили памятник Ленину
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 134(8188)
В немецком городе Гельзенкирхен установили двухметровый чугунный памятник Владимиру Ленину. Инициатором стала Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ), добившаяся этого буквально "всем ветрам назло": против статуи высказывались и правые силы, и городская администрация, и даже правящий в стране Христианско-демократический союз (ХДС). Но на сторону марксистов-ленинистов встал суд, и тут уже ничего не поделаешь.
Немецкие марксисты-ленинисты все же добились установки памятника Ленину — первого в Западной Германии. Фото: EPA Немецкие марксисты-ленинисты все же добились установки памятника Ленину — первого в Западной Германии. Фото: EPA
Немецкие марксисты-ленинисты все же добились установки памятника Ленину — первого в Западной Германии. Фото: EPA

"Сначала городская администрация заявила, что памятник нельзя установить из-за... закона об охране памятников... С подобной позицией, по нашей информации, выступал сам бургомистр, однако мы обратились в суд, который заявил, что статуя, конечно же, может быть установлена", - цитирует официального представителя МЛПГ Петера Вайспфенинга РИА Новости. По его словам, городская администрация пробовала обращаться также в Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия, но и тот иск властей отклонил.

Фото: iStock
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Установленная в Гельзенкирхене статуя не новая - ее отлили еще в 1957 году в Чехословакии. Немецкие коммунисты купили ее... на eBay у продавца из Австрии, к которому памятник попал после "бархатной революции" в Чехословакии в 1989 году. Как показал проведенный МЛПГ опрос среди местных жителей, целых 68 респондентов высказались за установку статуи, отметил Вайспфенинг. До этого лишь 204 человека по всей стране подписали онлайн-петицию ХДС против монумента. В МЛПГ подчеркивают, что это первый памятник Ленину, установленный в Западной Германии.

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