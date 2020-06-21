В Бельгии бургомистр Брюгге ранен ножом при нападении

В бельгийском Брюгге неизвестный злоумышленник напал с ножом на местного бургомистра Дирка де Фау и ранил его в шею, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Le Soir.

Ранение оказалось легким и пострадавшему уже оказана помощь. Он выразил надежду вскоре вернуться к своим обязанностям.

Что касается нападавшего, то он задержан и допрашивается местной полицией. По предварительным данным, о терроризме речь не идет. Как выяснили городские СМИ, это психически больной человек, ранее знакомый с де Фау, когда тот до выборов в бургомистры был адвокатом.