В Гидрометцентре разъяснили, почему в выходные погода портится

Вторую неделю подряд похолодание выпадает на выходные дни. А всю рабочую неделю стоит жара.

Есть ли в этом какая-то закономерность или это чистая случайность? "Если посмотреть архивные данные за много-много лет не только по европейской, но и азиатской территории, то окажется, что погода холодная, теплая, жаркая, дождливая, снежная не признает никаких дней недели и праздников. Погода вне календаря. Случается, что в наши государственные или религиозные праздники стоит просто замечательная погода. А в следующем году в это же время случается настоящее ненастье. Если посчитать, сколько ненастных дней бывает в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье, то никаких закономерностей не будет. Погожие и ненастные дни распределяются по календарю равномерно", - пояснил "РГ" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, людям свойственно запоминать негативные моменты. Понятно, что все ждут выходных, и когда они наступают, начинает лить дождь, и температура летом резко падает, это запоминается. Но если и выпадает несколько ненастных выходных подряд, то это совпадение. При этом синоптик признает, что определенная цикличность в погоде существует, но она не зависит от дней недели. "Нельзя делать никакие серьезные выводы, основываясь на малую выборку. Нужно анализировать период за несколько десятков лет. Но, повторю, при большой выборке метеорологи не могут подтвердить, что в выходные погода бывает хуже, чем в будние дни", - добавил Вильфанд.

Впрочем, по словам синоптика, в нашей истории были периоды, когда на погоду влияла промышленность. Раньше работающие фабрики и заводы выбрасывали в воздух загрязняющие аэрозоли (угольную пыль, например). Из-за этого в атмосфере происходила конденсация водяных паров и выпадали осадки. Это происходило в будние дни. А в выходные погода была лучше. Но сейчас все предприятия переходят на энергосберегающие системы, поэтому нет такой зависимости.