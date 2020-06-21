В глазах Си Цзиньпина запечатлен яркий образ отца

Его стремление служить народу и та ответственность, которую брал на себя отец в деле процветания родины, навсегда запечатлелись в сердце молодого человека. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Август 1978 года. Си Чжунсюнь в инспекционной поездке по уезду Боло провинции Гуандун (Си Цзиньпин - в середине первого ряда). Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Мы должны всеми силами успешно реализовать экспериментальную работу по структурным реформам провинции Гуандун. Мы должны быть решительными, мы обязаны работать не покладая рук, даже несмотря на риски возможных ошибок", - отмечал Си Чжунсюнь.

23 февраля 2017 года. Уезд Аньсинь провинции Хэбэй. Си Цзиньпин в инспекционной поездке по проектированию и строительству нового района развития Сюнъань. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Подпись: 23 февраля 2017 года. Уезд Аньсинь провинции Хэбэй. Си Цзиньпин в инспекционной поездке по проектированию и строительству нового района развития Сюнъань.

"Строительство нового района развития Сюнъань является исторически значимым проектом. Новый район развития Сюнъань - это зона расширения столичных функций, одобренная ЦК КПК. Он имеет такое же общенациональное значение, как район Пудун в Шанхае и город Шэньчжэнь в Гуандуне. Мы должны хорошо понимать этот важный статус", - сказал Си Цзиньпин.

Си Чжунсюнь в инспекционной поездке по провинции Гуандун - изучение производств и реформирования местных предприятий. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Впервые прибыв в Гуанчжоу, Си Чжунсюнь сразу же столкнулся со сложнейшей ситуацией и труднейшими задачами. В самый разгар лета того года он, как северянин, категорически не переносящий жару, под палящим солнцем один за другим посетил сразу 23 уезда ("Воспоминания о Си Чжунсюне" его жены Ци Синь).

11 февраля 2018 года в деревне Саньхэ уезда Чжаоцзюе Ляншань-Ийского автономного округ Си Цзиньпин посетил местные бедные семьи. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Будучи секретарем парткома уезда, необходимо посещать все деревни этого уезда. Будучи секретарем окружного (городского) партийного комитета, необходимо посещать все подчинённые села и поселки. И, наконец, будучи секретарем парткома провинции, необходимо посещать все подчиненные уезда и города", - отметил Си Цзиньпин.

Си Чжунсюнь на мобилизационном собрании, посвященном защите революционного достояния Яньань. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Ни в годах, когда белый террор свирепствовал на территории Китая, ни в период, когда в политическом спектре господствовали крайне левые позиции, ни тогда, когда подвергался злонамеренным обвинениям, ни в тяжелом положении, вера отца в коммунизм была неизменной. Вы верите, что наша партия - великая, правильная и славная. Ваши слова и действия указали нам направление дальнейшего движения", - из поздравительного письма Си Цзиньпина к 88-летию со дня рождения его отца Си Чжунсюня.

31 октября 2017 года в Доме-музее первого съезда КПК в Шанхае Си Цзиньпин вместе с другими членами ПК Политбюро ЦК КПК вспомнили слова присяги, данной ими при вступлении в ряды КПК. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Вера в марксизм и вера в социализм и коммунизм - это политическая "душа" коммунистов и их духовная опора, благодаря которой они выдерживают любые испытания", - сказал Си Цзиньпин.

Си Чжунсюнь и Си Цзиньпин, проходящий социальную практику на летних каникулах. Хайнань, 1978 год. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Я считаю, реалистичный подход к делу и поиск истины и фактов - это величайший партийный дух КПК", - заявлял Си Чжунсюнь.

Си Цзиньпин посетил мемориальный революционный комплекс в пригороде Пекина. 12 сентября 2019 года. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Надо энергично мотивировать все кадры и членов партии, в особенности руководителей КПК к тому, чтобы они всем силами развивали дух реалистичного подхода к делу. Необходимо продвигать дух поиска истины и фактов, быть деловитыми и прагматичными", - отметил Си Цзиньпин.

Си Чжунсюнь со своими сыновьями Си Цзиньпином и Си Юаньпином. 1958 год. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Под влиянием и благодаря примеру Си Чжунсюня усердие и бережливость стали традициями нашей семьи", - цитата из книги Ци Синь "Воспоминания о Си Чжунсюне".

Си Цзиньпин, занимавший должность секретаря комитета КПК уезда Чжэндин, выслушивает замечания народа. 1983 год. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Необходимо неукоснительно и неизменно придерживаться принципов трудолюбия и бережливости", - фрагмент из выступления Си Цзиньпина.

Во время работы в провинции Гуандун Си Чжунсюнь, посетив уезд Хайкан, общается с местными жителями. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

"Ты трудился не покладая рук на благо китайского народа, словно старый вол на пашне. Это вдохновило меня отдать все свои жизненные силы делу служения народу", - из поздравительного письма Си Цзиньпина к 88-летию со дня рождения его отца Си Чжунсюня.