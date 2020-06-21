В глазах Си Цзиньпина запечатлен яркий образ отца

"Мы должны всеми силами успешно реализовать экспериментальную работу по структурным реформам провинции Гуандун. Мы должны быть решительными, мы обязаны работать не покладая рук, даже несмотря на риски возможных ошибок", - отмечал Си Чжунсюнь.
Подпись: 23 февраля 2017 года. Уезд Аньсинь провинции Хэбэй. Си Цзиньпин в инспекционной поездке по проектированию и строительству нового района развития Сюнъань.
"Строительство нового района развития Сюнъань является исторически значимым проектом. Новый район развития Сюнъань - это зона расширения столичных функций, одобренная ЦК КПК. Он имеет такое же общенациональное значение, как район Пудун в Шанхае и город Шэньчжэнь в Гуандуне. Мы должны хорошо понимать этот важный статус", - сказал Си Цзиньпин.
Впервые прибыв в Гуанчжоу, Си Чжунсюнь сразу же столкнулся со сложнейшей ситуацией и труднейшими задачами. В самый разгар лета того года он, как северянин, категорически не переносящий жару, под палящим солнцем один за другим посетил сразу 23 уезда ("Воспоминания о Си Чжунсюне" его жены Ци Синь).
"Будучи секретарем парткома уезда, необходимо посещать все деревни этого уезда. Будучи секретарем окружного (городского) партийного комитета, необходимо посещать все подчинённые села и поселки. И, наконец, будучи секретарем парткома провинции, необходимо посещать все подчиненные уезда и города", - отметил Си Цзиньпин.
"Ни в годах, когда белый террор свирепствовал на территории Китая, ни в период, когда в политическом спектре господствовали крайне левые позиции, ни тогда, когда подвергался злонамеренным обвинениям, ни в тяжелом положении, вера отца в коммунизм была неизменной. Вы верите, что наша партия - великая, правильная и славная. Ваши слова и действия указали нам направление дальнейшего движения", - из поздравительного письма Си Цзиньпина к 88-летию со дня рождения его отца Си Чжунсюня.
"Вера в марксизм и вера в социализм и коммунизм - это политическая "душа" коммунистов и их духовная опора, благодаря которой они выдерживают любые испытания", - сказал Си Цзиньпин.
"Я считаю, реалистичный подход к делу и поиск истины и фактов - это величайший партийный дух КПК", - заявлял Си Чжунсюнь.
"Надо энергично мотивировать все кадры и членов партии, в особенности руководителей КПК к тому, чтобы они всем силами развивали дух реалистичного подхода к делу. Необходимо продвигать дух поиска истины и фактов, быть деловитыми и прагматичными", - отметил Си Цзиньпин.
"Под влиянием и благодаря примеру Си Чжунсюня усердие и бережливость стали традициями нашей семьи", - цитата из книги Ци Синь "Воспоминания о Си Чжунсюне".
"Необходимо неукоснительно и неизменно придерживаться принципов трудолюбия и бережливости", - фрагмент из выступления Си Цзиньпина.
"Ты трудился не покладая рук на благо китайского народа, словно старый вол на пашне. Это вдохновило меня отдать все свои жизненные силы делу служения народу", - из поздравительного письма Си Цзиньпина к 88-летию со дня рождения его отца Си Чжунсюня.