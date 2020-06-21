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21.06.2020 20:35
Рубрика: В мире

В ходе беспорядков в Штутгарте пострадали 19 полицейских

Текст: Александр Гусаров

В ночь на воскресенье в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии) вспыхнули массовые беспорядки. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ, их причиной стала полицейская проверка по делу о продаже наркотиков.

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В результате последовавших столкновений в офицеров полетели камни и бутылки, в результате чего пострадали 19 правоохранителей. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Штутгарта Томас Бергер.

По его словам, на городской площади Шлоссплац число участников беспорядков составляло около 400-500 человек. Как заявили в полиции, участники волнений совершали "агрессивные нападения" в отношении полицейских, разбивали витрины и грабили магазины.

Глава полиции Штутгарта Франц Лутц отметил, что с подобным уровнем насилия и материальным ущербом он еще не сталкивался за все 46 лет службы. По данным СМИ, на место ЧП прибыли около 280 стражей порядка, которые задержали в общей сложности 24 человека. Возраст семерых задержанных не достигает 18 лет, еще семерым - от 18 до 21 года. Уточняется, что ходе беспорядков ущерб был нанесен 40 магазинам, девять из них были разграблены.

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