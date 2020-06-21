В Италии зафиксировали наименьшее с февраля число случаев COVID-19

Власти Итальянской республики отчитались о количестве случаев инфицирования коронавирусом за истекшие сутки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сводки департамента гражданской защиты страны, накануне число выявленных случаев COVID-19 составило 178 человек. Это минимальный показатель с 26 февраля, когда в стране началась эпидемия вирусного заболевания.

Больше всего заболевших выявлено в северных областях Лигурия (56) и Ломбардия (50). А еще в шести областях число инфицированных не изменилось. За последние сутки от вызываемых коронавирусом заболеваний вылечились 848 человек. С начала эпидемии в стране выздоровели 158 355 из 233 197 заразившихся.

Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии выросло за сутки на 60, всего по этой причине с начала пандемии умерли 33 475 итальянцев.

Напомним, что вспышка коронавируса в Италии была зафиксирована 21 февраля. С 3 июня итальянское правительство должно снять последнее сохраняющееся на данный момент ограничение - на передвижение между регионами. С этого же числа, как ранее было объявлено, Италия открывает границы и будет готова принять граждан стран ЕС из Шенгенской зоны без помещения приезжающих в карантин.