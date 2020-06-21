Начинается большое исследование популяционного иммунитета к COVID-19 у жителей России, в нем примут участие дети старше года и взрослые из 22 регионов, сообщили в Роспотребнадзоре.

Массовое тестирование на антитела к коронавирусу при участии медорганизаций регионов начнется с Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга, а в Москве людей начали проверять еще в мае. Исследование проходит по протоколу ВОЗ. А тест-системы используют наши, российские, разработанные в ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии.

Одновременно анализы всем желающим выполняют и частные медлаборатории. Так, в компании "Инвитро" тесты прошли уже более 250 тысяч человек по всей стране. Уже известно, что антитела есть у 14-17 процентов населения.

Знать, как формируется популяционный иммунитет, важно, чтобы понимать угрозу распространения инфекции. От этого зависят и меры профилактики, и карантинные ограничения. "Общеизвестный факт: когда в популяции 60 процентов населения имеют иммунитет после болезни или в результате вакцинации, то эпидпроцессы становятся менее активными и может в принципе прекратиться передача от человека к человеку. Это важно", - пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.