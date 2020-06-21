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21.06.2020 11:32
Рубрика: В мире

В Сербии проходят парламентские выборы

Текст: Александр Борисов (Белград)

В воскресенье, 21 июня, граждане Республики Сербии выбирают новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти. Правом голоса обладают 6 584 376 человек, имеющих возможность проголосовать с 7:00 (8:00 мск) до 20:00 (21:00 мск) на 8 385 участках (90 находятся в Косово и Метохии, 42 - за рубежом). За ходом избирательного процесса следят 3341 местный и 111 иностранных наблюдателей.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
МИД России: Отношения с Сербией имеют характер стратегического партнерства

Сербские граждане выбирают наиболее достойных из 21 избирательного списка, чьи кандидаты в течение 4 лет будут представлять их интересы в 250-местном парламенте - Народной Скупщине. Согласно последним социологическим опросам, наибольшим доверием граждан пользуются следующие блоки, имеющие все шансы преодолеть ценз в 3 процента: "Александр Вучич - За наших детей", "Ивица Дачич - Социалистическая партия Сербии - Единая Сербия - Драган Маркович Палма", "Воислав Шешель - Сербская радикальная партия", "Александр Шапич - Победа для Сербии".

Директор Института "Доктор Милан Йованович Батут" Верица Йованович заявила, что из-за COVID-19 все избиратели должны носить защитные маски, дезинфицировать руки и сохранять социальную дистанцию в один метр, находится на участке не более 15 минут.

Между тем в российском внешнеполитическом ведомстве указывают, что отношения с Сербией имеют характер стратегического партнерства, закрепленного в межгосударственной декларации, подписанной президентами двух стран в Сочи 24 мая 2013 года. "Российско-сербские связи строятся на культурно-исторической общности, единстве подходов и оценок прошлого и современности", - подчеркивают в МИД России.

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