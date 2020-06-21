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21.06.2020 12:12
Рубрика: Власть

В СФ намерены продвигать закон о единой системе оплаты труда медиков

Текст: Галина Мисливская
Правила оплаты труда медиков должны быть более прозрачными, нельзя допускать и больших различий в зарплатах по регионам, считает вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. В День медицинского работника она поздравила врачей с праздником и заверила, что сенаторы сделают все возможное для оперативного принятия соответствующего закона.

"Система здравоохранения динамично развивается, и сегодня нам предстоит еще многое сделать в части повышения доступности и качества медпомощи, модернизации первичного звена, обновления системы медицинского страхования, совершенствования кадрового обеспечения", - заявила сенатор "Российской газете".

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"В первую очередь, необходимо совершенствовать систему оплаты труда медиков, при этом создать единый перечень стимулирующих выплат и компенсационных доплат, чтобы избежать значительных различий в регионах", - продолжила сенатор. Буквально на днях, напомнила она, в Госдуму внесен законопроект с поправками в Трудовой кодекс, призванными сделать более прозрачным механизм оплаты труда врачей. "Совет Федерации примет самое активное участие в обсуждении законопроекта и будет содействовать его скорейшему принятию", - заявила Карелова.

Она подчеркнула, что работа врачей и всего медицинского персонала "требует исключительного трудолюбия и полной самоотдачи". "Без их душевной щедрости и высочайшего профессионализма невозможно было бы преодолеть новый вызов, с которым столкнулась наша страна, - отметила вице-спикер СФ. - Во время пандемии они оказались на "линии фронта", на передовой борьбы с коронавирусом".

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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По ее словам, за месяцы борьбы с COVID-19 срочные программы получения необходимых компетенций прошли около полутора миллионов человек, медицинскую помощь оказывали более 110 тысяч врачей, 236 тысяч фельдшеров и 46 тысяч младшего медицинского персонала, а также более 31 тысячи водителей автомобилей скорой помощи.

Галина Карелова поблагодарила медиков за профессионализм и преданность своему делу, а также поздравила их с праздником.

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