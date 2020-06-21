В США испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда"

Истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу GBU-53/B StormBreaker. Испытания снаряда стартовали в США в этом месяце, а завершить оценку возможностей StormBreaker планируется до конца 2020 года.

Бомба, интегрированная в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда"), изменит "правила игры", утверждает Forbes. В основе StormBreaker лежат наработки 1980-х годов. Авиабомба может сама отбирать заранее выбранные цели по приоритету их поражения, а также позволяет корректировать курс самолетом-носителем. Предполагается, что помимо истребителей Super Hornet, получить вооружение также могут F-15E Eagle и F-35 Lightning II, сообщает РИА Новости.

Ранее во время учений в США прототип новейшей американской гиперзвуковой ракеты едва не ушел в свободный полет. Предполагается, что он случайно отделился от самолета-носителя B-52 во время летного испытания. Причины и обстоятельства происшествия сейчас расследуются.