В США один человек убит и 11 ранены при стрельбе в Миннеаполисе

В американском городе Миннеаполис в результате стрельбы один человек был убит и еще 11 получили ранения. Информацию об этом, как сообщает ТАСС, распространила местная полиция в Twitter.

"12 человек получили огнестрельные ранения в инциденте [со стрельбой], произошедшем на улице Ханнепин, один человек скончался, у 11 пострадавших ранения не представляют угрозы для жизни", - говорится в заявлении правоохранителей.

Уточняется, что ЧП устроил неизвестный преступник на юго-западе города.

Напомним, что именно в Миннеаполисе в конце прошлого месяца был убит чернокожий американец Джордж Флойд. Его смерть от рук полицейских вызвала самые массовые беспорядки на всей территории США с начала 1990-х годов.