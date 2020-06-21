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21.06.2020 22:05
Рубрика: Культура

В трейлере фильма "King"s Man: Начало" появился Григорий Распутин

Текст: Сусанна Альперина

Поскольку за время карантина грань между выходными и рабочими днями стерта, похоже, уже окончательно, рассылку о том, что вышел новый дублированный трейлер фильма "King"s Man: Начало", студия сделала в воскресенье вечером. Потому что они знают - нет такого выходного, который не позволил бы пойти его посмотреть. И увидеть, что в фильме есть не только Рэйф Файнс в роли герцога Оксфордского, но и Григорий Распутин, роль которого исполняет Рис Иванс. А предлагали эту роль, между прочим, и Брэду Питту. В трейлере даже есть слово "Узрите!".

Фото: Централ Партнершип
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Фильм планируют выпустить в российский прокат 17 сентября 2020 года. Между прочим, на день раньше проката в США. Режиссер ленты Мэттью Вон. В ней снимались Харрис Дикинсон, Джемма Артертон, Даниэль Брюль, Аарон Тейлор-Джонсон, Мэттью Гуд, Стэнли Туччи и другие. Официальная аннотация картины сводится к общим словам: "Вселяющий ужас союз коррумпированных политиков и криминальных гениев ставит мир на грань войны, способной унести миллионы жизней. И есть только один человек, который готов принять вызов и остановить злодеев. Приготовьтесь узнать историю возникновения самого стильного разведывательного агентства в приключенческом боевике "King"s Man: Начало". А на самом деле о картине известно, и это видно из трейлера, что действие происходит во время Первой мировой войны. Главный герой - Конрад, сын герцога Оксфордского, который мечтает о том, чтобы принести пользу своей стране. Отец и рассказывает ему о том, что в Англии существует независимая разведслужба... В фильме задействованы исторические личности, вот откуда Распутин.

Также известно, что Мэттью Вон работает над продолжением - третьей частью фильма "Kingsman", где зрители снова смогут встретиться с героями Тэрона Эджертона и Колина Ферта. А также над телесериалом "Kingsman" и фильмом "Statesman" об американской секретной разведывательной службе.

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