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Вдова Кобзона госпитализирована с подозрением на COVID-19

Новости
    21.06.2020, 15:16
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

69-летняя Нелли Михайловна Кобзон, вдова Иосифа Кобзона, скончавшегося в 2018 году, госпитализирована с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Об этом сообщает KP.RU, уточнив: женщина в настоящее время находится в частной клинике, сутки пребывания в которой обходятся Кобзон более чем в 37 тысяч рублей.

По информации издания, пока вдова Иосифа Кобзона "находится под наблюдением врачей и на телефонные звонки журналистов и подруг не отвечает".

Сообщается: учитывая возраст женщины, после проявлений первых же симптомов инфекций ее родные настояли на незамедлительной госпитализации. И хотя СМИ тут же поспешили вынести устрашающий диагноз, официально семья COVID-19 у Кобзон пока не подтвердила.

Нелли Михайловна Кобзон, по данным издания, лежит в том же клиническом госпитале, где "вылечили от коронавируса сына Надежды Бабкиной, Стаса Михайлова и других именитых пациентов".

Кроме того, в начале июня там побывала многострадальная актриса Агата Муцениеце, коронавирус у которой в итоге не подтвердился - "оказалось, бронхит".

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