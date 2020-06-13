Актриса Муцениеце поблагодарила мужа, которого обвиняла в насилии

31-летняя российская и прибалтийская актриса и модель Агата Муцениеце вновь привлекла к себе понюшку угасающего внимания, опубликовав в Instagram видеообращение к бывшему мужу, актеру Павлу Прилучному.

Напомним: ранее Муцениеце обвинила супруга в насилии, пьяном неадекватен и карантинном терроре. После чего посвятила мужчине авангардного толка "поэму".

Теперь женщина отмечает, что хотела бы "сказать спасибо Паше" за то, что он научил ее любить. "Только благодаря ему я поняла, что действительно могу любить другого человека", - информирует актриса. Незадолго до этого отметившаяся крайне специфической ролью благодарной средневековой жертвы домашних избиений Урсулы в ситкоме "Чума!".

Муцениеце и Прилучный, звезда сериала "Мажор", поженились в 2011 году. У них есть сын и дочь.

В феврале молодые люди объявили о разводе, при этом продолжая жить вместе.

Заседание по расторжению брака актеров состоится 15 июня.