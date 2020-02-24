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Звезда "Мажора" Павел Прилучный разводится с актрисой Агатой Муцениеце

Новости
    24.02.2020, 16:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

32-летний актер и телеведущий Павел Прилучный, чья личная жизнь в последнее время обросла нездоровым вниманием и слухами, все-таки разводится с супругой, тридцатилетней актрисой Агатой Муцениеце, после девяти лет брака. О чем сам сообщает поклонникам через социальные сети.

"Мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни, и вообще, были честны, про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным, быть честными с вами и сделать - официальное заявление", - пишет Павел (здесь и далее редакция - авторская). Уверяя, что красивая история любви супругов "должна остаться красивой", и для этого "нужно ее вовремя остановить". Что артисты и решили сделать. Предложив СМИ "проявить солидарность" - "ибо это сложный период в жизни".

По словам Прилучного, они с женой официально расторгнут отношения, при этом навсегда оставшись родными друг другу людьми, продолжая любить своих детей "так же сильно, а может еще и больше".

Фото: AP Photo/ Invision/ Charles Sykes
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Актер обещает, что их с Агатой отношения "остаются дружескими" и "все происходит обоюдно, с уважением и по взрослому".

Павел Прилучный родился в 1987 году в Казахстане в семье хореографа и боксера. С детства занимался боксом и танцами, в четырнадцать получив звание кандидата в мастера спорта и сотрясение мозга.

Экранный дебют - 2007 год, роль хулигана в "Школе №1". Далее: сериалы "Клуб", "Путейцы", "Паутина", "Моя безумная семья", "Метод Фрейда", "Метод Лавровой", главная мужская роль в сериале "Мажор", ленты "Соловей-разбойник", "Геймеры", "Самоубийцы", "На игре", "На игре 2".

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