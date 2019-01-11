Новости

В центре Москвы найден мертвым сын режиссера Бек-Назарова 21:05
Актриса Ольга Красько рассказала о ребенке от Джаника Файзиева 20:19
Актер Станислав Садальский госпитализирован и прооперирован в Москве 18:16
Юрий Лоза обозвал Сергея Шнурова балбесом 18:06
54-летний актер Алексей Серебряков тайно стал дедушкой 16:50

СМИ: Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный избил жену

Наше кино
    11.01.2019, 20:58
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Актерская чета Павел Прилучный / Агата Муцениеце повздорили на Новогодних праздниках.

В результате чего, как стало известно каналу РЕН ТВ, "по предварительным данным" 31-летняя звезда сериалов "Клуб" и "Мажор" "применил физическую силу в отношении матери двоих своих детей, после чего запретил ей покидать дом".

На что 29-летняя актриса и модель Муцениеце "позвонила своей подруге и пиар-менеджеру Мариам Халиловой и рассказала о произошедшем". В коттедж звездной четы приехала полиция.

Фото: kinopoisk.ru
Актриса Ольга Красько рассказала о ребенке от Джаника Файзиева

Канал уточняет, что женщина отказалась писать заявление на мужа, а сотрудники правоохранительных органов по итогам проверки, в свою очередь, "отказались возбуждать уголовное дело".

Прилучный родился в 1987 году в Чимкенте, Казахстан. На экранах - с 2007-го. Муцениеце родилась в 1989-м в Риге. Экранный дебют - в "Стройбате" в 2010-м.

Будущие супруги познакомились на съемках сериала "Закрытая школа" и в 2011 году тихо расписались в Москве.

Ранее сообщалось, что очередную жену избил актер Марат Башаров, после чего в СМИ началась сумятица.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Покончил с собой один из создателей "Матрицы" Грегг Рудлофф 16:05
Создатель "Зловещих мертвецов" анонсировал свой новый фильм ужасов 14:45
Умерла актриса из фильмов Клинта Иствуда и Мартина Скорсезе Верна Блум 13:15
Трейлер: "Бархатная бензопила" - арт-хоррор от создателя "Стрингера" 12:55
⧣ Россия
Фото: "Марс Медиа"
Российское кино захватило прокат в новогодние праздники 10.01.2019
Сергей Лукьяненко решил покончить с "Дозорами" 10.01.2019
Янковский сыграет главную роль в фильме "Один день Ивана Денисовича" 10.01.2019
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ HBO
Появился первый кадр с Джудом Лоу в продолжении "Молодого Папы" 10.01.2019
Жена принца Гарри может вернуться на экраны, несмотря на запрет 10.01.2019
Вышел трейлер многосерийной черной комедии "Матрешка" 10.01.2019
⧣ скандалы
Фото: kinopoisk.ru
Леди Гага отреклась от обвиненного в педофилии Ар Келли 10.01.2019
Майкла Джексона опять обвинили в педофилии 10.01.2019
Уволенный после секс-скандала основатель Pixar нашел новую работу 10.01.2019