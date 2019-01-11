СМИ: Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный избил жену

Актерская чета Павел Прилучный / Агата Муцениеце повздорили на Новогодних праздниках.

В результате чего, как стало известно каналу РЕН ТВ, "по предварительным данным" 31-летняя звезда сериалов "Клуб" и "Мажор" "применил физическую силу в отношении матери двоих своих детей, после чего запретил ей покидать дом".

На что 29-летняя актриса и модель Муцениеце "позвонила своей подруге и пиар-менеджеру Мариам Халиловой и рассказала о произошедшем". В коттедж звездной четы приехала полиция.

Канал уточняет, что женщина отказалась писать заявление на мужа, а сотрудники правоохранительных органов по итогам проверки, в свою очередь, "отказались возбуждать уголовное дело".

Прилучный родился в 1987 году в Чимкенте, Казахстан. На экранах - с 2007-го. Муцениеце родилась в 1989-м в Риге. Экранный дебют - в "Стройбате" в 2010-м.

Будущие супруги познакомились на съемках сериала "Закрытая школа" и в 2011 году тихо расписались в Москве.

Ранее сообщалось, что очередную жену избил актер Марат Башаров, после чего в СМИ началась сумятица.