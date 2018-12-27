СМИ запутались в избитых женах актера Марата Башарова

Радиостанция "Говорит Москва" официально принесло извинения Елизавете Шевырковой, всем ее родственникам, а также пользователям и коллегам-журналистам по поводу внесения немалой сумятицы в и без того сложные отношения актера Марата Башарова и ряда его жен. Как бывших, так и действующих.

Напомним. Ранее сегодня появилась информация, что Башаров причинил физические повреждения своей новой супруге. Сотрудники ресурса обратились к женщине за комментариями. В которых она факт инцидента опровергла.

При этом редакция ресурса искренне полагала, что общается с нынешней женой актера - Екатериной Шевырковой. Тогда как в реальности у радиостанции "в телефонной базе за контактом "Елизавета жена Башарова, агент" был закреплен" номер телефона одной из бывших его жен - Елизаветы Круцко.

"С опозданием мы выяснили, что корреспондент беседовал не с той Елизаветой, то есть с Круцко", - уточнено в извинениях сайта.

При этом отмечено, что Круцко корреспондент звонил дважды, и "она не была удивлена предложенными ей вопросами", равно как и упоминаниями ее брата в качестве источника информации о якобы нанесенных ей побоях. И тому, что она до сих пор рассматривается собеседником как "действующая супруга" актера.

Марат Башаров родился в Москве в 1974 году в семье повара и слесаря-сантехника. После школы поступил на юридический факультет МГУ. Известен по ролям в фильмах и сериалах "Пьяная фирма", "Сибирский цирюльник", "Турецкий гамбит", "Граница. Таежный роман", "Движение вверх".