СМИ: Марат Башаров опять избил новую жену

Российский актер театра, кино и сериалов, телеведущий Марат Башаров вновь стал сегодня "героем" новостных лент, и, к сожалению, опять не в контексте творческой деятельности.

Как сообщает РЕН ТВ, 44-летний артист поднял руку на супругу. В результате чего женщине пришлось обратиться за помощью к медикам.

Ранее в СМИ прошла информация, что у предполагаемой жертвы домашнего насилия сломан нос, но, по сведениям телеканала, диагноз пока не подтвержден и применена формулировка "травма носа".

Уточнено, что супруга Башарова, роман с которой начался у артиста благодаря интернету, и вскоре привел к рождению сына, подавать заявление в полицию отказалась, как и фиксировать травмы.

По данным канала, обратиться в правоохранительных органы Елизавету Башарову "уговаривают родственники".

По словам Федора, брата пострадавшей, данный - не первый инцидент, когда артист применят к супруге насилие. Сообщается, что в прошлом году Елизавета попала в больницу с травмой руки, но тогда пара "не стала афишировать проблемы".

Марат Башаров родился в Москве в 1974 году в простой семье: мать - повар, отец - слесарь-сантехник. Окончив школу, поступил на юридический факультет МГУ.

По совету брата, театрального критика, пошел на пробы на роль в спектакле "Современника" "Кентервилльское привидение" - и успешно.

На сегодня сыграл в семи десятках фильмов и сериалов, включая "Пьяную фирму", "Сибирского цирюльника", "Турецкий гамбит", "Батальонъ", "Границу. Таежный роман", "Движение вверх", "Изображая жертву".