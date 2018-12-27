Жена Марата Башарова опровергла сообщения о том, что муж ее избил

Елизавета, относительно новая супруга российского актера Марата Башарова, мать его сына Марселя, опровергает ранее прозвучавшую сегодня в СМИ информацию о том, что муж ее вновь избил.

И если в предыдущий раз у женщины была повреждена рука, то в этот было подозрение на перелом носа (пишут СМИ).

Как сообщает "Говорит Москва", предполагаемая жертва домашнего насилия лично заявила радио, что муж ее не бил и ни в какие больницы она в этой связи не обращалась, соответственно.

"Я дома, всё в порядке. Нигде не в клиниках. Не знаю, как объяснить публикации, сама сейчас буду вести расследование", - рассказала Елизавета. Уточняя, что еще "не читала этих публикаций".

Сам актер инцидент никак не прокомментировал.

Меж тем ресурс напомнил, что артист "избивал и свою предыдущую супругу Екатерину Архарову", актрису, племянницу Эммануила Виторгана, брак с которой продлился у Башарова с 2014 по 2015 год. Как информирует станция, Архарова "с серьезной травмой головы и переломом носа также попадала в больницу", но, как и Елизавета, подавать в суд на супруга не стала. Пожаловавшись, впрочем, на буйство мужа и его пристрастие к алкоголю.

Башарову 44 года. Родился в Москве. Известен по фильмам и сериалам "Пьяная фирма", "Сибирский цирюльник", "Турецкий гамбит", "Граница. Таежный роман", "Движение вверх".