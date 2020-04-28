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Жаловавшаяся на избиения Прилучного Муцениеце посвятила ему "поэму"

Новости
    28.04.2020, 19:07
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Российская и латышская актриса Агата Муцениеце, не так давно жаловавшаяся на террор и унижения со стороны бывшего мужа, актера Прилучного, пошла на попятную. Причем проделав это в продолжительных и вполне инновационных стихах.

Покаянное произведение опубликовано сегодня в Instagram женщины и содержит гигантское количество талантливых и внезапных оборотов, способных пролить бальзам даже на самого чванливого и взыскательного любителя авангардной поэзии, русского рэпа и атипичных лирических куплетов.

При этом суть рулады следующая: Агата продолжает любить Павла, который в ее жизни - луч, и простит простить. И двигаться дальше.

"Тебе..

Моему - мужу

Бывшему ...

Родному - но

Фото: www.kinopoisk.ru
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Не моему .. Честнейшее послание

Букв - признание..

Никогда - оно

Прочитано

Не будет!" - стартует крик души Муцениеце (здесь и далее редакция, разумеется, авторская).

С пояснением, отчего так:

"Не дойдёт,

До адресата ...

Почему?

Да потому ... Ты - Паша

Фото: www.kinopoisk.ru
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Я - Агата!

Границ души

Друг друга

Мы - нонграта!"

Кроме того, в произведении есть следующие строфы:

"Ну, раз уж помираю

То, не стыдно,

Даже, если ошибаюсь.

Лежу в гробу и улыбаюсь

Я, Улыбаясь - каюсь.."

А также:

Фото: kinopoisk.ru
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"Я - не знаю!!!

Как надо жить?

Кому служить?

Любить?

Родить?

Дитё - растить?

Хорошей быть?

Или не быть?

С карьерой, что?

Остановить?

Я, провалила - все!

Фото: kinopoisk.ru
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Но все - не важно...

Когда стоит - она

Отважно

Так близко,

Рядышком с тобой..

Во тьме

Холодная...

С косой.."

Актриса просит Прилучного извинить, что "подвела, не уберегла, первой не пришла". Подытожив:

"Ну все.. прощай ..

Я вижу их..

Фото: twitter.com/ enews
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Лучи любви..

Они Прилучные..

Мои...."

"Агата, это шедевр", - поделились мнением подписчики. С которыми сложно не согласиться (тут даже творчество Александра Петрова меркнет).

Напомним: ранее сам актер Прилучный, комментируя происходящее, заявил, что инцидент исчерпан и предложил не донимать его впредь вопросами на эту тему.

Кроме того, свой ценный комментарий предоставил и создатель "Ласкового мая" Разин. Примешав в него национальные нотки.

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