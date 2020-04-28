Жаловавшаяся на избиения Прилучного Муцениеце посвятила ему "поэму"

Российская и латышская актриса Агата Муцениеце, не так давно жаловавшаяся на террор и унижения со стороны бывшего мужа, актера Прилучного, пошла на попятную. Причем проделав это в продолжительных и вполне инновационных стихах.
Покаянное произведение опубликовано сегодня в Instagram женщины и содержит гигантское количество талантливых и внезапных оборотов, способных пролить бальзам даже на самого чванливого и взыскательного любителя авангардной поэзии, русского рэпа и атипичных лирических куплетов.
При этом суть рулады следующая: Агата продолжает любить Павла, который в ее жизни - луч, и простит простить. И двигаться дальше.
"Тебе..
Моему - мужу
Бывшему ...
Родному - но
Не моему .. Честнейшее послание
Букв - признание..
Никогда - оно
Прочитано
Не будет!" - стартует крик души Муцениеце (здесь и далее редакция, разумеется, авторская).
С пояснением, отчего так:
"Не дойдёт,
До адресата ...
Почему?
Да потому ... Ты - Паша
Я - Агата!
Границ души
Друг друга
Мы - нонграта!"
Кроме того, в произведении есть следующие строфы:
"Ну, раз уж помираю
То, не стыдно,
Даже, если ошибаюсь.
Лежу в гробу и улыбаюсь
Я, Улыбаясь - каюсь.."
А также:
"Я - не знаю!!!
Как надо жить?
Кому служить?
Любить?
Родить?
Дитё - растить?
Хорошей быть?
Или не быть?
С карьерой, что?
Остановить?
Я, провалила - все!
Но все - не важно...
Когда стоит - она
Отважно
Так близко,
Рядышком с тобой..
Во тьме
Холодная...
С косой.."
Актриса просит Прилучного извинить, что "подвела, не уберегла, первой не пришла". Подытожив:
"Ну все.. прощай ..
Я вижу их..
Лучи любви..
Они Прилучные..
Мои...."
"Агата, это шедевр", - поделились мнением подписчики. С которыми сложно не согласиться (тут даже творчество Александра Петрова меркнет).
Напомним: ранее сам актер Прилучный, комментируя происходящее, заявил, что инцидент исчерпан и предложил не донимать его впредь вопросами на эту тему.
Кроме того, свой ценный комментарий предоставил и создатель "Ласкового мая" Разин. Примешав в него национальные нотки.