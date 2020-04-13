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Разин заступился за Прилучного в скандале с Муцениеце

Новости
    13.04.2020, 12:15
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Певец, политический деятель и продюсер, создатель проекта "Ласковый май" Андрей Разин пояснил суть конфликта супругов-актеров Муцениеце и Прилучного.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Стала известна причина нахождения Татьяны Булановой в реанимации

При этом KP.RU обращает внимание, что Разин, ранее сообщавший о раке мозга актрисы Заворотнюк, "в курсе всего, что происходит в звездной тусовке".

Напомним. На днях Агаты Муцениеце опубликовала в Instagram видео, в котором обвинила супруга Павла Прилучного в том, что он напился, избил ее и выгнал с детьми на улицу - в разгар карантина.

Разин полагает, что все это - "спланированная провокация" со стороны актрисы. Призывая не поддаваться на нее. Так как нападение на Прилучного супругой "продиктовано ее неуемным и очень сложным характером, из-за которого Паша не смог с ней найти общий язык".

По словам продюсера, "все, что она говорит, что якобы ее кто-то бьет, - выдумки". Кроме того, "Паша - бывший боксер, а боксеры никого вне ринга не бьют", - заверил Разин общественность. Добавляя, что знает Прилучного как исключительно порядочного человека, который женщину и пальцем не тронет, так как "это выше его достоинства".

Соответственно, жалобы актрисы - "полная ложь", утверждает Разин.

"Она умышленно уничтожает Павла и наговаривает на него", - заступился за актера певец, неожиданно заявив, что значение имеет и происхождение Муцениеце.

Разин считает, что травля звезды сериала "Мажор" устроена супругой специально - потому что она ревнует мужа "даже к полотенцу или стулу", превратив жизнь Павла "в сущий ад".

Кроме того, Разин заранее призывал не верить в синяки, которые могут у Муцениеце появиться - "потому что такие, как Катя Гордон, учат, как правильно делать себе синяки и как мять кожу для того, чтобы были отеки". Заключая: "Мы уже это проходили".

В феврале Муцениеце и Прилучный сообщили, что подали на развод. При этом продолжив жить под одной крышей "в своем роскошном доме в Подмосковье".

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