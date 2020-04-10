Эмбер Херд грозит тюрьма за клевету на Джонни Деппа

Ситуация вокруг эпично затянувшегося и обрастающего тысячами волнующих деталей развода актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд не прекращает ими обрастать - Эмбер грозит теперь тюремный срок.

Как пишет IBT, женщина вполне может получить три года за дачу ложных показаний.

Напомним: изначально особа утверждала, что бывший муж издевался над ней, глумился, бил и всевозможно буйствовал. Но далее ситуация приняла внезапный оборот: появились десятки доказательств, что это Эмбер истязала супруга, вплоть до удара по лицу дверью, оскорбляла беднягу и изменяла ему с миллиардером Маском - последнему тоже нашелся видеопруф.

И если суд вынесет вердикт, что ранее предъявленные Херд в отношении Деппа улики были ею сфабрикованы, актриса отправится в застенки.

Речь идет о тех самых якобы доказующих насилие со стороны Деппа синяках, которые Эмбер обнародовала на заре скандала. Практически стоившего Джонни карьеры, кстати.

Примечательно, что стороне Деппа уже удалось заручиться показаниями свидетелей (в том числе - Джеймса Франко), отметивших, что в момент, когда актриса ужасала соцсети своими "фингалами", они видели ее в "реале" и никаких синяков на лице женщины не было.

Издание подчеркивает, что, согласно разделу 141 Калифорнийского уголовного кодекса, наказание грозит человеку не только за фальсификацию улик, но и за попытку это сделать.

Ранее сообщалось, что на фоне происходящего Херд может лишиться главной женской роли в сиквеле супергеройского блокбастера "Аквамен".