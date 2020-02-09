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Джонни Депп предоставил 87 видеодоказательств того, что жена его била

Новости
    09.02.2020, 13:50
Текст:   Олег Усков

Актер Джонни Депп продолжает прилюдно срамиться в рамках водевильных выяснений отношений с бывшей женой, актрисой Эмбер Херд.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним. Ранее в Сети появились доказательства того, что Депп не кривил душой, когда жаловался, что это не он избивал Херд, а она его - из записей телефонных разговоров следовало, что Эмбер действительно регулярно лупила безропотного супруга. Да еще и глумилась по этому поводу, всячески его обзывая. На что Джонни мямлил, скулил, что любит ее, и обещал стать лучшим мужем, так как, похоже, недостаточно усердно в этом направлении трудится.

Но отношения эти чудесные, как знаем, вскоре фатально все же увяли. И началось изнуряющее сутяжничество. Сначала Эмбер отсудила у Джонни большую сумму денег, а теперь вот Джонни пытается отсудить деньги у Эмбер, требуя в качестве компенсации нанесенных ему моральных и физических страданий пятьдесят миллионов долларов.

И кэп, очень на то похоже, уверенно идет к успеху своего комичного в целом гешефта. Ведь, передает LAD Bible, на очередных судебных слушаниях актер представил 87 (!) видеодоказательств того, что жена-красавица его жестокосердно и регулярно била - мелким оптом.

Все записи - с камер наблюдения, установленных в особняке экс-супругов. И из них чудовищно явствует, что девушка перманентно набрасывалась на несчастного, наносила ему удары кулаками, а равно хладнокровно пинала по организму "кэпа".

При этом особый шик ситуации придает то, что после Херд эпично выставила себя жертвой домашнего насилия и была за это героически назначена символом сопротивления активистками, борющимися с этим отвратительным, безусловно, явлением.

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