Эмбер Херд призналась, что регулярно избивала Джонни Деппа

Одна история восхитительнее другой! Который уж год сведения о личной жизни и разводе голливудской экс-парочки Джонни Депп / Эмбер Херд продолжают периодически подпитывать интерес масс всё новыми и новыми интригующими деталями этого сложного механизма.

Но давайте тезисно напомним. Херд развелась с Джонни, стянув с него отступных притом, обвинив актера в злоупотреблении спиртным и запрещенными веществами, а также в рукоприкладстве. Якобы супруг применял в ее отношении насилие, обзывался, мешал развлекаться с подружками и вел себя в целом ужасающе деспотично, то и дело кошмаря барышню - например, писал собственным обрубком кровавого пальца ей лозунги на стенах.

После чего, выдержав паузу, за дело взялась сторона Деппа, вчинив ответный иск. Из которого следовало, что это не Депп избивал Херд, а Херд избивала Деппа. Мало того: как только муж на работу, в их особняк - шасть! - миллиардер Илон Маск, и ну давай с супругой бедняги Джонни цинично блудить прямо на их ложе.

Но что самое шокирующее - тот самый палец Деппу повредила именно жена, отхватив часть водочной бутылкой.

Кроме того, у "кэпа" оказались тщательно и предусмотрительно задокументированы все случаи, когда жена применяла к нему тумаки, нанося физические и душевные страдания. Так что это она теперь ему должна миллионы (пятьдесят) долларов компенсации.

Юристы Херд на все это, естественно, хохотали и крутили у виска, мол, капитанушка вообще уже умом повредился… А рано торжествовали!

Издание Daily Mail эксклюзивно публикует расшифровки записей личных разговоров Деппа и Херд, из которых явствует отчетливо: Джонни не преувеличивает - супруга его и в самом деле мордовала почем зря! В том числе кухонной утварью, включая сковородки, и прочими элементами быта.

При этом Херд признается, что теряет над собой контроль, когда злится, и не берется обещать, что перестанет лупить мужа и впредь. Хотя постарается, конечно, - заверяет девушка, подкрепляя посулы крепким английским словцом.

На что бедняга Джонни, в свою очередь, говорит, что любит жену и хочет быть ей хорошим мужем. Мол, эскалирует усилия в данном направлении.

При этом из другого разговора следует, что Херд и в самом деле, как и жаловался актер, наподдавала ему кулаком. Укоряя мужа, что тот разнылся, как ребенок. И призывая его не быть тряпкой и повзрослеть.

Херд и Депп поженились в 2015-м и развелись в 2017-м. После чего Эмбер усердно начала выставлять себя жертвой, страдалицей и активной борчихой с домашним насилием.