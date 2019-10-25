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Эмбер Херд потребовала от Джонни Деппа сдать анализы

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    25.10.2019, 15:49
Текст:   Олег Усков

Продолжается длительная и неугомонная обоюдная возня Джонни Деппа и его бывшей супруги, актрисы Эмбер Хёрд. Причем масштабы драмы здесь таковы, что им вполне могли б уже начать завидовать Брэд Питт и Анджелина Джоли. Расставание которых также предъявило обществу кучи грязного белья.

Фото: предоставлено Disney
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Напомним кратко. Херд развелась с Деппом, заявляя, что он бил ее, унижал, при этом являясь наркоманом и алкоголиком. После чего Депп, дела которого в индустрии все хуже и хуже, начал уверять: на самом-то деле это она, Херд, его била - и не только. Да еще и изменяла благоверному направо и налево. В том числе с женщинами и миллиардером Илоном Маском.

В качестве компенсации Депп требует от экс-супруги пятьдесят миллионов долларов.

В итоге волынка опять дошла до суда и вновь приняла формат балагана. В частности, как информирует Deadline, юристы Хёрд требует от Деппа, чтобы он в ближайшие три недели сдал анализы - чтобы выяснить, является ли он, собственно, наркоманом и алкоголиком. И судья данное требование поддержал.

"К 15 ноября 2019 года истец должен представить все документы, запрошенные в документах ответчика", - цитирует ресурс постановление верховного судьи округа Фэрфакс Брюса Уайта. В противном случае ни о каких пятидесяти миллионах, которые Депп требует с Хёрд, обвиняя ту в клевете, речи быть не может.

Ранее сообщалось, что Джонни Деппа в "Пиратах Карибского моря" возможно заменят на исполнительницу синего киборга из "Стражей Галактики".

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