Брэд Питт признался, что виноват в разводе с Джоли

55-летний американский актер и продюсер Брэд Питт продолжает публично каяться. Ранее, напомним, лауреат "Оскара" признался, что после расставания с Анджелиной Джоли посещал собрания "анонимных алкоголиков" - выговориться, снять с души тяжесть. Сейчас новая порция откровений - актер признает свою вину в разводе с женой.

Реплики, произведенные Питтом в рамках поддержки его новой картины "К звездам" (наша рецензия), приводит Metro.

И в них артист говорит, что распад семьи на многое открыл ему глаза.

В результате он должен был признать, что виноват в произошедшем и попытаться стать лучше - чтобы такое никогда больше не повторялось,

Питт заметил, что понял, прочитав сценарий "К звездам", насколько это соответствует его тогдашнему душевному состоянию, и немедленно дал согласие на свое участие в проекте.

Джоли подала на развод 19 сентября 2016 года, в качестве причины указав, что муж злоупотребляет алкоголем и опасен как отец для их шестерых детей.