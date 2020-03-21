Бывшая жена избила Джонни Деппа по лицу дверью

Коронавирус коронавирусом, а восхитительное сутяжничество меж бывшими супругами, артистами Джонни Деппом и Эмбер Херд, - по расписанию.

Бегло напомним исходники. Херд развелась с Деппом на почве домашнего насилия, которое "кэп", употребляя вовнутрь всякое, на ней практиковал. Зачастую - по словам Херд - в крайне экстремальных и жутких формах. Джонни на первых порах всё это проглотил, но, оказалось, лишь затаившись на время. И как только финансовые и карьерные дела "Джека Воробья" совсем уж пошли под откос, принялся - с помощью юристов, понятно - наносить по Эмбер удары. В результате вскрыв множество замечательных деталей.

Оказалось, что это не он измывался над женой, а она над ним. Изменяя благоверному и избивая его. Чему есть множественные доказательства. Как с камер наблюдения, так и вербальных - записей телефонных разговоров, которые "кэп" удивительно прозорливо схоронил.

Таким образом, Херд, поборница прав поруганных женщин и страдательная жертва, оказалась исключительно лживой, злобной лицемеркой и минипуляторшей. Да и в целом личностью неприятной - беседы экс-супругов практически каждым словом это подтверждают: Джонни распускает нюни и обещает стать паинькой, будет стараться не злить супругу, а жена вытирает об несчастного ноги, да еще и покрикивает.

Ресурс Page Six, в частности, цитирует новое свидетельство монструозности Херд - очередную запись ее разговора с Деппом, в котором актриса признается, что ударила мужа… дверью по лицу. При этом Эмбер уверяет, что сделала это не специально. Извини, мол, дорогой, мне так жаль.

Комментируя данный "вещдок" в суде, актриса пояснила, как такое вообще могло случиться. По словам Херд, Депп на нее напал, она попыталась от него скрыться в другой комнате, закрыв дверь. Но муж бросился следом, напирал, вот и получил углом двери по скуле - случайно. Не более того. А то, как ситуацию трактует сторона Джонни, - это уже откровенное передергивание против правды.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. На развод женщина подала в мае следующего.