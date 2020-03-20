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Из-за коронавируса под угрозой оказался следующий "Оскар"

Новости
    20.03.2020, 19:05
Текст:   Козьма Лоханкин
Выступление Синтии Эриво. Фото: AP Photo/Chris Pizzello Выступление Синтии Эриво. Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Выступление Синтии Эриво. Фото: AP Photo/Chris Pizzello

До следующего "Оскара" остаётся чуть меньше года, но коронавирус, по чьей милости мы лишились массу фестивалей, концертов и прочих увеселительных мероприятий, угрожает его проведению уже сейчас.

Фото: twitter.com/ AnthonyHopkins
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Дело в том, что хороших фильмов для вручения им престижной награды просто-напросто может не хватить. Ведь из-за вируса студии начали массово переносить даты премьер, а производство многих картин было остановлено. К тому же многие кинотеатры в США закрыты, а американский прокат переживает худшие времена.

Так что в Американской киноакадемии, отвечающей за раздачу статуэток, уже начали обдумывать, что делать в сложившейся ситуации, сообщают американские СМИ.

"Академия нацелена на то, чтобы помочь нашим сотрудникам и всей отрасли безопасно пройти через этот глобальный кризис в области здравоохранения и экономики. Мы находимся в процессе оценки всех аспектов этой неопределенной ситуации и ее возможных изменений", - приводит Газета.ру слова представителя академии.

Церемония "Оскара-2021" назначена на 28 февраля.

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