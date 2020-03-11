Из-за коронавируса Lindemann в Москве вместо одного концерта даст два

Пандемия коронавируса, только что подтверждённая ВОЗ, стала причиной значительных трудностей для организаторов массовых мероприятий по всему миру. Одна за другой срываются важные премьеры, съёмки больших картин, фестивали и так далее. В России ограничения, связанные с мерами борьбы с эпидемией, уже прочувствовали на себе любители спорта. А теперь стали возникать вопросы о том, состоятся ли запланированные на ближайшие дни концерты.

В частности, в Москве, где указом мэра был введён запрет на массовые мероприятия с числом участников свыше пяти тысяч человек, под вопросом оказались некоторые резонансные выступления, которые должны пройти в конце этой недели (а кое-какие уже отменены или перенесены). И если, скажем, норвежской блэк-метал-группе Emperor опасаться нечего - их 14 марта в "Главклубе" услышат около трёх тысяч человек, то организаторам концертов покрупнее придётся выкручиваться.

Между тем устроители шоу шведских металистов Sabaton, которое должно пройти в грядущую пятницу в Дворце спорта "Мегаспорт", вмещающем 14 тысяч зрителей, объявили следующее: "Отмены концерта не будет, шоу состоится 13 марта в ДС "Мегаспорт" без изменений!" Детали не уточняются, вероятно, они последуют позже.

Самый же ожидаемый концерт уикэнда - шоу скандалиста Тилля Линдеманна, приехавшего с новым туром своего сайд-проекта Lindemann и уже успевшего выступить в Петербурге, Минске, Киеве и Екатеринбурге. Он должен состояться 15 марта на 25-тысячной ВТБ Арене, и организаторы уже нашли решение, чему способствовала беспрецедентная готовность артистов войти в положение и пойти навстречу. Было решено, что Lindemann сыграют в Москве в один и тот же день не один, а два концерта! Уникальный случай.

В первый раз Тилль, Петер Тэгтгрен и их коллеги стартуют в 15:00 мск, во второй раз с той же программой они начнут выступать в 19:00. Речь идёт о воскресенье, так что большинство москвичей смогут явиться пораньше. К тому же тех, кто придёт днём, простимулируют бесплатным повышением категории билета. Каждый владелец билета, разумеется, сможет попасть только на один концерт, а число зрителей строго ограничено. Кроме того, сообщают организаторы, в зале будут приняты дополнительные меры по дезинфекции площадки.

Поклонников из российской столицы поспешил успокоить и сам Линдеманн, опубликовавший у себя в "сториз" следующий текст на русском языке: "Москва, всё будет хорошо!"