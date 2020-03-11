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Из-за коронавируса Lindemann в Москве вместо одного концерта даст два

Рок
    11.03.2020, 20:58
Текст:   Дмитрий Сосновский
Фото: EPA/ Axel Heimken Фото: EPA/ Axel Heimken
Фото: EPA/ Axel Heimken

Пандемия коронавируса, только что подтверждённая ВОЗ, стала причиной значительных трудностей для организаторов массовых мероприятий по всему миру. Одна за другой срываются важные премьеры, съёмки больших картин, фестивали и так далее. В России ограничения, связанные с мерами борьбы с эпидемией, уже прочувствовали на себе любители спорта. А теперь стали возникать вопросы о том, состоятся ли запланированные на ближайшие дни концерты.

Фото: kinopoisk.ru
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В частности, в Москве, где указом мэра был введён запрет на массовые мероприятия с числом участников свыше пяти тысяч человек, под вопросом оказались некоторые резонансные выступления, которые должны пройти в конце этой недели (а кое-какие уже отменены или перенесены). И если, скажем, норвежской блэк-метал-группе Emperor опасаться нечего - их 14 марта в "Главклубе" услышат около трёх тысяч человек, то организаторам концертов покрупнее придётся выкручиваться.

Между тем устроители шоу шведских металистов Sabaton, которое должно пройти в грядущую пятницу в Дворце спорта "Мегаспорт", вмещающем 14 тысяч зрителей, объявили следующее: "Отмены концерта не будет, шоу состоится 13 марта в ДС "Мегаспорт" без изменений!" Детали не уточняются, вероятно, они последуют позже.

Самый же ожидаемый концерт уикэнда - шоу скандалиста Тилля Линдеманна, приехавшего с новым туром своего сайд-проекта Lindemann и уже успевшего выступить в Петербурге, Минске, Киеве и Екатеринбурге. Он должен состояться 15 марта на 25-тысячной ВТБ Арене, и организаторы уже нашли решение, чему способствовала беспрецедентная готовность артистов войти в положение и пойти навстречу. Было решено, что Lindemann сыграют в Москве в один и тот же день не один, а два концерта! Уникальный случай.

В первый раз Тилль, Петер Тэгтгрен и их коллеги стартуют в 15:00 мск, во второй раз с той же программой они начнут выступать в 19:00. Речь идёт о воскресенье, так что большинство москвичей смогут явиться пораньше. К тому же тех, кто придёт днём, простимулируют бесплатным повышением категории билета. Каждый владелец билета, разумеется, сможет попасть только на один концерт, а число зрителей строго ограничено. Кроме того, сообщают организаторы, в зале будут приняты дополнительные меры по дезинфекции площадки.

Поклонников из российской столицы поспешил успокоить и сам Линдеманн, опубликовавший у себя в "сториз" следующий текст на русском языке: "Москва, всё будет хорошо!"

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