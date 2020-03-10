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10.03.2020 20:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве ограничат массовые мероприятия свыше 5 тысяч человек

Текст: Любовь Проценко
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал сегодня указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей, - объяснил глава города свое решение. - В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей". Под новый указ попал и готовящийся в городе фестиваль "Крымская весна", посвященный празднованию годовщины присоединения Крыма, на улице Тверская - его планировалось провести 15 марта.

Будет ограничено, пишет мэр, также посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи - они могут проводиться также при участии лишь не более 5000 участников и болельщиков.

"Вводимый запрет на проведение массовых мероприятий является временным и будет действовать до 10 апреля", - отметил Собянин.

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